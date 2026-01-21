Slušaj vest

U vilu Jelene Karleuše u kojoj pevačica živi sa decom na Dedinju, gde se pre nešto više od sat vremena zatvorio pevačicin bivši muž Duško Tošić, pre nekoliko trenutaka automobilom su došli nepoznati muškarac i žena.

Oni su najpre nekoliko trenutaka bili u automobilu, a zatim im je Duško otvorio vrata garaže, nakon čega su oni izašli iz automobila.

Sreli se u garaži

Tu u garaži su neko vreme proveli u razgovoru sa njim.

Duško se sve vreme krio iza zida kako ga ne bismo fotografisali, a zatim ih je pozvao unutra i zatvorio vrata garaže.

Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

