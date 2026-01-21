Duško Tošić sačekao u garaži nepoznate ljude, sve vreme se krije
Stars
U KARLEUŠINU VILU UŠLI MISTERIOZNI MUŠKARAC I ŽENA! Duško Tošić ih sačekao u garaži, sve vreme se krije: Haos se nastavlja (FOTO, VIDEO)
Slušaj vest
U vilu Jelene Karleuše u kojoj pevačica živi sa decom na Dedinju, gde se pre nešto više od sat vremena zatvorio pevačicin bivši muž Duško Tošić, pre nekoliko trenutaka automobilom su došli nepoznati muškarac i žena.
Oni su najpre nekoliko trenutaka bili u automobilu, a zatim im je Duško otvorio vrata garaže, nakon čega su oni izašli iz automobila.
Dušku došli nepoznati ljudi u vilu Foto: Damir Dervišagić
Vidi galeriju
Sreli se u garaži
Tu u garaži su neko vreme proveli u razgovoru sa njim.
Duško se sve vreme krio iza zida kako ga ne bismo fotografisali, a zatim ih je pozvao unutra i zatvorio vrata garaže.
Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši