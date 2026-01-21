Slušaj vest

Vest da je Jelena Karleuša večeras ponovo prijavila bivšeg supruga Duška Tošića policiji izazvala je veliku pažnju javnosti, ali i podsetila na ranije incidente o kojima su mediji godinama izveštavali.

Prema dosadašnjim javno dostupnim informacijama, ovo nije prvi put da se Karleuša obraća policiji zbog Tošića.

Najnovija prijava

Kako je večeras objavljeno, Karleuša je prijavila Tošića zbog ulaska u stan u kojem ona živi sa ćerkama, kao i zbog promene brava bez njenog znanja i odobrenja. Policija je, prema nezvaničnim informacijama, izašla na teren.

Prijava iz 2024. godine

U junu 2024. godine pevačica je prijavila bivšeg supruga zbog, kako je tada navedeno, incidenta koji se dogodio u porodičnoj kući. Mediji su tada preneli da je reč o navodnom nasilju, a policija je intervenisala.

Incident iz 2022. godine

Početkom januara 2022. godine, tokom božićnih praznika, došlo je do još jednog sukoba nakon kojeg je Karleuša, prema pisanju medija, pozvala policiju i podnela prijavu protiv Tošića.

Prijava iz 2020. godine

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se u martu 2020. godine, kada je Karleuša prijavila supruga za fizičko nasilje. Taj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a kasnije je objavljeno da je prijava povučena.

