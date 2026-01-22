Slušaj vest

Međutim, ovo nije prvi put da se obraćala nadležnim organima - isto je učinila i pre dve godine, kada je ekipa Kurira tim povodom razgovarala sa komšijama.

- Mene je probudila vika i Jelenino vrištanje i plakanje. Ovde je otvoren prostor, sve se čuje. Vika se čula u celoj ulici, bilo je strašno. Govorila je: "Pusti ga, pijan si, ubićeš ga!" Zvala je i u pomoć. Psi su uznemireno lajali. Jezivo. Duško je psovao, Jelena je uplakana govorila da ih pusti na miru i da ide napolje. Posle nekog vremena došla je i patrola, relativno brzo su došli. Zadržali su se u kući neko vreme. Jelena je bila uplakana, tresla se... Videlo se da je doživela težak šok. Tu je bio i neki visoki mladi dečko. I on je delovao sav zbunjen, posle je i on otišao, a Jelena se vratila u kuću. Sve je više porodičnog nasilja. Strašno - poručila nam je tad komšinica.

Duško se oglasio za Kurir

Podsetimo, bivši fudbaler je u izjavi za Kurir bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

– „Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

Problemi i nakon razvoda

U kontekstu porodičnih problema, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos.

Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

Inače, kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

