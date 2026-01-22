Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša i bivši fudbaler Duško Tošić kog je prijavila policiji, prilikom sporazumnog razvoda zajedničku imovinu prepisali su na ćerke.

Karleuša je prijavila bivšeg muža zbog upada u kuću na Dedinju u kojoj živi sa ćerkama. Dok je pevačica sa ćerkama u Dubaiju, Tošić je upao u kuću i zamenio brave, zbog čega je Karleuša kontaktirala policiju.

Vila u kojoj je Duško zamenio brave dok je Jelena sa ćerkama na odmoru, kako je pevačica saopštila nakon njihovog sporazumnog razvoda u septembru 2024, vodi se na Atinu i Niku.

Na koga se vodi imovina

- Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja, dodaću da se sva zajednička imovina (stečena u braku) vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. "Druga strana" nije imala drugačiji predlog - navela je tada Jelena.

Kada je u pitanju velelepna vila na Dedinju, sa bazenom u dvorištu, koja je kupljena od Dragana Stojkovića Piksija, ona u potpunosti pripada Jeleni. Kako su mediji ranije pisali, ta nekretnina vodi se na nju jer ju je ona većinski i otplatila.

1/8 Vidi galeriju 10 KUPATILA, GARDEROBER OD 250 KVADRATA, STAN ZA ZAPOSLENE! Svako ima svoj sprat, a nećete verovati za šta JK plaća JEDNU RADNICU Foto: Kurir

Vila na Dedinju, o čemu je Kurir već pisao, a koju je bivši fudbaler kupio pre osam godina od Dragana Stojkovića Piksija, vredna 2.500.000 evra, a u kojoj muzička zvezda živi sada s ćerkama, ostaje deci i pevačici.

Prema saznanjima medija, postoji još jedan stan, manje kvadrature, u Beogradu, koji je takođe pripao Atini i Niki.

S druge strane, luksuzni stan na dva nivoa u Lisičjem potoku, u kojem su porodično živeli godinama, kao i nekretnina na Dedinju, koja se nalazi u neposrednoj blizini ovog dupleksa, ostaju sportisti. On je napravio i kuću u Orlovatu, u mestu gde živi njegova mama, koja takođe ostaje na njegovoj imovinskoj karti.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša prijavila Duška za upad u stan Foto: Damir Dervišagić, Damri Dervišagić

Takođe, Jelena i Duško su prilikom razvoda postigli i dogovor da Tošić ima obavezu da plaća školovanje njihovih ćerki do 21. godine, kao i njihova letovanja i zimovanja.