Pevačica Ivana Boom Nikolić (30) svojevremeno je govorila o svom ukusu za muškarce. Tada je kao top frajera izabrala je političara Čedomira Jovanovića.

Ivana je tada priznala da joj se dopada političar Čedomir Jovanović s kojim bi, kako kaže, „žarko želela da se zaglavi u liftu.“

- Čeda Jovanović najbolje izgleda od svih srpskih političara. Volela bih da se s njim zaglavim u liftu. Šarmantan je i zgodan - rekla je Ivana u Amidži šou. Ivana je tada tvrdila da joj u izboru partnera nisu bitni moć, poslovni uspeh i finansije.

- Novac mi nije presudan. Muškarac koji je sa mnom u vezi ne mora da ima lovu, jer je ni ja nemam. Pre bih bila sa momkom od 30 godina koji radi za 30.000 dinara, a koji me podržava i lepo izgleda, nego sa čovekom od 70 godina koji na računu ima 70 miliona evra. Nije sve u parama - rekla je ona.

- Pevačicama je veliki problem da nađu muškarca koji će imati razumevanja za naš posao. Često smo odsutne od kuće. Zbog koncerata i nastupa stalno putujemo, a kad smo kod kuće, onda snimamo pesme i emisije… Zbog toga imamo malo vremena za partnera“, dodala je ona.

Ne krije da se operisala

Inače, Ivana od samog početka svoje medijske karijere nije krila da je na svom licu uradila samo nekoliko plastičnih intervencija.

U pitanju je nos, povećala je usne i istakla jagodice, a redovno osvežava lice raznim metodama u salonima za negu lepote.