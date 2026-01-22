"HOĆU OSTATAK ŽIVOTA DA BUDEM U MALOM STANU" Zlata Petrović mašta o jednostavnom i mirnijem životu: Rešila sam...
Zlata Petrović otvoreno je govorila o svom životu i priznala da je, nakon godina neprekidnog rada, došlo vreme da uspori i posveti se sebi.
"Hoću ostatak života da budem u malom stanu"
Kako je istakla iza nje je period u kojem je radila punim intenzitetom, zbog čega danas mašta o jednostavnijem i mirnijem životu.
- Radila sam 300 na sat i rešila sam neko vreme koje mi je ostalo, da taj ostatak života odem u jedan mali stan, da što manje brišem i da što manje perem. Hoću ostatak života da budem u malom stanu.
O ljubavnim aferama
Zlata Petrović u više navrata je javno govorila o intimnim odnosima.
Jednom prilikom pevačica je pričala o svojim aferama sa oženjenim muškarcima, a nedavno je otišla korak dalje.
- Pošto su me osuđivali zbog šema sa zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada - rekla je folkerka i dodala:
- Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slepa ulica.
Kurir/Blic