Zlata Petrović otvoreno je govorila o svom životu i priznala da je, nakon godina neprekidnog rada, došlo vreme da uspori i posveti se sebi.

"Hoću ostatak života da budem u malom stanu"

Kako je istakla iza nje je period u kojem je radila punim intenzitetom, zbog čega danas mašta o jednostavnijem i mirnijem životu.

- Radila sam 300 na sat i rešila sam neko vreme koje mi je ostalo, da taj ostatak života odem u jedan mali stan, da što manje brišem i da što manje perem. Hoću ostatak života da budem u malom stanu.

nina11-news1-damir-dervisagic.jpg
Foto: Damir Dervišagić

O ljubavnim aferama

Zlata Petrović u više navrata je javno govorila o intimnim odnosima.

Jednom prilikom pevačica je pričala o svojim aferama sa oženjenim muškarcima, a nedavno je otišla korak dalje.

- Pošto su me osuđivali zbog šema sa zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada - rekla je folkerka i dodala:

Pevačicin naslednik dogurao je do finala u Eliti Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

- Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slepa ulica.

Kurir/Blic

Zlata Petrović na ivici suza o Zoranu Sijanu: Otkrila u kakvim su zapravo odnosima bili Izvor: MONDO