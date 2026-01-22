Slušaj vest

Pevačica Nadica Adem osvrnula se na situaciju u kojoj se našla Mina Kostić, koja je glavna tema ovih dana zahvaljujući njenoj vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom. Nadica je istakla da joj je žao Mine i da joj želi sreću.

- Meni je žao Mine, ona je, u suštini, okej lik. Ja njoj želim svu sreću ovog sveta, želim da ima nekog ko će da je poštuje i voli, jer žena i treba da bude samo voljena. Žao mi je ako on nešto nije ispao prema njoj kako treba. Opet, ona je iskusna, nije klinka, majka je, ima dete, ume da prepozna. Ispratila sam ja te intervjue, žao mi je te situacije što je tako ispalo - rekla je Nadica.

Na pitanje kakav utisak na nju ostavlja Kasper, Nadica je bila direktna.

- Fizički je lep čovek, stvarno okej izgleda, vizuelno. I Mina je lepa žena, ali šta se krije iza toga samo oni znaju - kazala je ona, pa dodala:

- Ja ne bih mogla da budem šest meseci sa nekim preko telefona, zaista ne. To već spada u neku drugu vrstu veze.

Kasper je, podsetimo, u emisiji Ognjena Amidžića zaprosio Minu.

"Mini ne bih dozvolio da se preseli kod mene u Njujork"

O Mini i njenom partneru se naširoko pričalo jer je ona u više navrata govorila da su u ozbiljnoj vezi, iako je ista zapravo sve vreme bila onlajn, preko interneta.

Kasper je nedavno iz Njujorka konačno došao za Beograd, pa je otkrio da Mini ne bi dozvolio da ode iz Srbije.

- Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam video njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom detetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška - jasan je bio on.