Mina Kostić nedavno je otvorila dušu i govorila o svom detinjstvu, privatnom životu, ali i porodici.

Pevačica je sa suzama u očima pričala i o porodičnoj tragediji koja je svima zauvek promenila živote.

Porodična tragedija

- Nada se zvala moja sestra.. Imala je 13 godina. Što je najgore od svega, pevala sam na tom splavu svako veče. Otišla sam na Adu sa društvom, a ona je otišla sa drugaricama. Ušla je u vodu i povukao je vir. Došli su i rekli moramo kući jer se mojoj sestri nešto desilo. Pitala sam tatu šta se desilo... Kad sam je videla modru, bila sam u šoku. Nisam mogla da plačem, bilo mi je mnogo loše... To je prvi put da nisam radila mesec dana, posle sam morala, morali smno da živimo od nečega. Tada sam prvi put poželela da se ubijem... Znala sam da bih povredila svoje roditelje, da bih uradila nešto protiv Boga... Krivila sam sebe što je bila na tom splavu - izjavila je Mina na Hype televiziji.

"Nije me Duda spasila..."

Podsetimo, nakon skoro tri decenije priznala je da nije usvojena iako je to godinama govorila.

- Duda je mnogo lagala i ja ništa ne znam o njenom životu, neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila i Gospod je veliki, ali od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli i braća i sestre i vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ja sam do kraja nju gledala. Rekla sam sa 19 godina ti si dete jel tako, ona je bila starija od mene koliko, manipulacija nevidena. Ja sam nju slepo slušala i verovala jer meni je falila ljubav koju ja nisam imala. Nije me ona ništa spasla, ona je samu sebe spasla. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam da ima i ona.

Uživa u novoj ljubavi

Mina Kostić i Kasper verili su se u emisiji Amidži šou, a pevačica ne krije koliko je srećna zbog nove ljubavi koja ju je iznenada zadesila.

Od prvog susreta sa Kasperom Mina govori koliko je srećna u ljubavi sa njim, dok loši komentari ne prestaju. Nedavno je otkrila da je ništa ne zanima i da veruje u emociju koja joj se desila prvi put u životu.

- Sada sam zrelija i sve to što se dešava je pravo. On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kada sam ja gostovala kod Cece, i on mi je tada poslao poruku, i rekao da smo mi tada treballi da se upoznamo, a rekao mi je da me je prvi put video kada se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se i kada mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto, a za komentare "Nek puknu dušmani" i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time a ne mene, što bi se reklo GSP - gledaj svoja posla - govorila je Mina.