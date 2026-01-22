Slušaj vest

Sanja Đorđević nedavno je za domaće medije otkrila da bi želela da proda velelepnu kuću u Jajincima.

Luksuzna nekretnina

- Ma, mi se dogovorimo da to hoćemo da uradimo, pa se oni predomisle. Kad imate u kući advokata... s njih dvoje je teško dogovoriti se. Želim da je prodam, ja bih zaista volela, velika je, mislim da su nam svi ti kvadrati previše, ali videćemo, o tom potom - rekla je.

Kako se ranije pričalo oni navodno traži 525.000 evra i godinama je prodaju. Kako su prvo planirali, prema pisanju medija, pevačica je u dogovoru sa mužem htela da proda kuću od 320 kvadrata i kupi dva luksuzna stana.

Foto: ATA images

Sanja je vilu renovirala pre nekoliko godina od poda do plafona.

Njen omiljeni kutak je terasa o kojoj je vodila posebno pažnju, jer kako tu kaže najviše provodi vremena i ima trač partije sa drugaricama.

Kuća je veoma prostrana, sa mnogo svetlosti, i ne može da je čisti i sprema sama pa ima kućnu pomoćnicu.

Dominira bež boja

"Kad su veliki poslovi, jednom u petnast dana se peru svi prozori, i tada kućna pomoćnica dobije pomoć", otkrila je Sanja.

1/8 Vidi galeriju Sanja Đorđević Foto: Pritnsceen, Printscreen/Prva TV

Cela kuća joj je u najsvetlijim zemljanim tonovima, bež, bela, uređena sa mnogo ukusa i sa zlatnim detaljima - vaza i sat.

Stepenište i podovi su urađeni od mermera, kao i prostrano kupatilo.

Na svakom koraku su slike i fotografije, a značajno mesto zauzima i ikona Bogorodice. Sanja planira, navodno, da proda kuću i da kupi dva stana na Beogradu na vodi, a ima jedan uslov a to je da imaju ogromnu terasu.