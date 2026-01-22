Slušaj vest

Dok je Jelena Karleuša bezbrižno uživala sa decom u Dubaiju, njen bivši suprug Duško Tošić ušao je u stan na Dedinju, njihov prvi zajednički stan, koji se nalazi nedaleko od vile koju su od Piksija kupili za 2,5 miliona evra, u kojoj živi sa decom. Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Stan u koji je Duško ušao i zamenio brave je njihov prvi dom. Reč je o dupleku, koji čak ima lift, veliki dnevni boravak, a naravno i u njemu Karleuša je imala ogroman garderober. Stan je opremljen sa mnogo stila, na slikama koje je pevačica objavljivala na društvenim mrežama vidi se mnogo umetničkih dela, kao i versače vaza. Stan na Dedinju poseduje i garažu.

Podsetimo, u ovom stanu se i pre nekoliko godine desila drama, kada je Duško nasrnuo na Jelenu koja je zvala policiju. Jelena je tada prijavila Duška Tošića za porodično nasilje na najradosniji hrišćanski praznik - Božić, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska od 48 sati.

Bezbrižno uživala sa decom

Ne sluteći da je Duško "isplanirao" da uđe u stan, Karleuša je uživala u Dubaiju i sudeći prema društvenim mrežama, izgledala je veoma opušteno i smireno. Ona se sunčala, opuštala, a dok se snimala u plavoj haljini u hotelsoj sobi, u kadar je uletela i njena mlađa ćerka Nika.

Prijavila upad policiji

Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.

– Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Oglasio se i Tošić

Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“, rekao je Tošić.

Nakon toga, kako se navodi, više nije odgovarao na pozive i poruke.

