LUKS DUPLEKS KOJI SAMO DONOSI PROBLEME JK I DUŠKU! Pun umetničkih slika, versači vazna, lift, ogroman garderober, garaža...
Dok je Jelena Karleuša bezbrižno uživala sa decom u Dubaiju, njen bivši suprug Duško Tošić ušao je u stan na Dedinju, njihov prvi zajednički stan, koji se nalazi nedaleko od vile koju su od Piksija kupili za 2,5 miliona evra, u kojoj živi sa decom. Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.
Stan u koji je Duško ušao i zamenio brave je njihov prvi dom. Reč je o dupleku, koji čak ima lift, veliki dnevni boravak, a naravno i u njemu Karleuša je imala ogroman garderober. Stan je opremljen sa mnogo stila, na slikama koje je pevačica objavljivala na društvenim mrežama vidi se mnogo umetničkih dela, kao i versače vaza. Stan na Dedinju poseduje i garažu.
Podsetimo, u ovom stanu se i pre nekoliko godine desila drama, kada je Duško nasrnuo na Jelenu koja je zvala policiju. Jelena je tada prijavila Duška Tošića za porodično nasilje na najradosniji hrišćanski praznik - Božić, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska od 48 sati.
Bezbrižno uživala sa decom
Ne sluteći da je Duško "isplanirao" da uđe u stan, Karleuša je uživala u Dubaiju i sudeći prema društvenim mrežama, izgledala je veoma opušteno i smireno. Ona se sunčala, opuštala, a dok se snimala u plavoj haljini u hotelsoj sobi, u kadar je uletela i njena mlađa ćerka Nika.
Prijavila upad policiji
Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.
– Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.
Oglasio se i Tošić
Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.
– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“, rekao je Tošić.
Nakon toga, kako se navodi, više nije odgovarao na pozive i poruke.
Ne plaća alimentaciju
Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.