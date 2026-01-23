Slušaj vest

Filip Mitrović vlasnik je više od 30 tetovaža na svom telu koje ponosno pokazuje.

Pevač je redovno trenirao i svoje telo gotovo tranformisao, te danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na prva pojavljivanja u javnosti.

Šarenilo po telu

- Neki ljudi i situacije su u dušu urezani. Spolja se vide u obliku tetovaža - stoji u opisu jedne od njegovih objava.

Pored tetovaža, pevač je ponosan i na izvajano telo, budući da ne izlazi iz teretane i vodi računa o ishrani.

Postao frajer

Inače, Filipa Mitrovića smo upoznali u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Prvi glas Srbije", kada je pokazao veliki talenat i dogurao do samog kraja, a potom i rijalitiju "Farma".

Pevač je od početka karijere drastično promenio svoj izgled. Od nekada mršavog momka, Filip se pretvorio u ozbiljnog dasu. Nabacio je kilograme, pustio bradu.

Kako se priča, Mitrović je vlasnik više od 30 tetovaža na svom telu, a ona ne leđima nosi veliku misteriju. Profil muškarca kako ljubi ženu krasi njegova leđa i mnogi se pitaju da li je ova velika tetovaža nekome i posvećena, ali za sad nije poznato zbog čega je ovaj crtež završio na njegovom telu.

- Često u komentarima ispod slika i klipova dobijam komentare kako sam sazreo i kako sam se vizualno promenio. Jesam. Ne bih svoje 32 godine menjao za prošle dane. Nekako se osećam kao da napokon sada mogu pokazati sve svoje kvalitete i potencijale. Samopouzdanje u poslu i na svim životnim poljima je sada jače nego ikad i jako se radujem da vam pustim sve na čemu smo radili u prethodne dve godine - napisao je Filip na Instagramu.