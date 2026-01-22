Slušaj vest

Drama u stanu na Dedinju u kome su nekada živeli bivši supružnici Jelena Karleuša i Duško Tošić, nastavila se i tokom cele noći.
Kako smo saznali na licu mesta, nakon što je Jelena iz Dubaija prijavila bivšeg supruga da je “upao” u stan gde živi sa ćerkama i zamenio brave na vratima, Tošić celu noć nije izlazio iz stana.

Duško Tošić promenio brave na dupleksu na Dedinju Foto: Marko Karović

Više puta tokom noći policijski službenici su obilazili i neko vreme dežurali ispred zgrade na Dedinju, a javnosti nepoznati muškarac i žena koje je Duško dočekao nešto pre 23 sata u garaži, sve vreme se krijući od naše ekipe, u stanu su ostali do ranih jutarnjih časova.

Jutro posle skandala na Dedinju Izvor: Kurir

Kako smo uspeli da primetimo, na terasi se nalazi i opran veš, koji stoji napolju iako je temperatura u minusu.

Podsetimo, nakon saznanja da se u kući pop zvezde dešava haos, ekipa Kurira zatekla je policijsko vozilo.
Nakon dvadesetak minuta, iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca. Pošto je primetio prisustvo medija, zatražio je od naše ekipe da obriše fotografije, nakon čega se ponovo povukao u kuću.

