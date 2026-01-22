Slušaj vest

Pevačica je priznala da pesme koleginice ne peva na svojim nastupima, ali da joj se dopada kako radi na svojoj karijeri i uspehu.

"Karleuši je mesto u Eliti"

- Karleuši jeste mesto u Eliti. Elita je super, zašto joj ne bi bilo mesto tamo? U Eliti imaš besplatnu reklamu i ja bih na njenom mestu isto uradila. Na njen nastup nisam otišla, jer mi se tu ništa ne sviđa, ne sviđa mi se kako peva. Sviđa mi se kako se ona oblači i vodi svoju karijeru, uzela bih joj ceo garderober, to stoji, ali prosto ne volim njene pesme, ne pevam ih ni na nastupima - rekla je Sandra za srbija_showbizz.

"Bila bi odličan učesnik rijalitija"

Pojavili su se razni komentari o izjavi Sandre Rešić i spekulacije da je započela novi medijski rat, te je Ekipa Kurira ovim povodom kontaktirala pevačicu kako bi detaljnije objasnila već rečeno.

- Mene su novinari pitali šta imam da kažem o tome. Pevači su postali malo pristupačniji, Brena otišla u podkast, Ceca ide u kafiće bez šminke, Karleuša u Eliti... Ja nisam ni znala da je bila u rijalitiju jer sam Novu godinu provela u Čikagu. Kada su me novinari pitali, ja sam rekla: "Zašto da ne?"

- Što se mene tiče ona bi bila odličan učesnik Elite, a pevanje ne bih komentarisala. Ja sam komentarisala pevanje njeno kada je bila priča o Toniju Cetinskom.