Jelena Karleuša trenutno preživljava pravu dramu s bivšim suprugom Duškom Tošićem, koji je upao u dupleks na Dedinju. Pop zvezdu je neprijatna situacija zatekla na odmoru u Dubaiju, gde je u utorak otputovala na mini-odmor sa ćerkama. Jk je otišla u Emirate kako bi napunila baterije pred izlazak dva singla, koje će premijerno predstaviti u Pinkovim zvezdama.

Jelena Karleuša Foto: Printsceen/Tiktok

I dok pevačicin bivši suprug zamenjuje brave na nekretnini na Dedinju, koje inače pripadaju, kako smo saznali, Jeleni, ona za to vreme pokušava da se opusti i uživa koliko je to moguće u jednom od najskupljih hotela Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako se može videti na stranici za rezervaciju hotela, Karleuša je odsela u hotelu gde je za pet noćenja platila oko 10.000 evra. U pitanju je jedan od najluksuznijih rizorta, koji gostima sa dubokim džepom nudi sve što im mašta poželi.

Hotel u svom sklopu ima privatnu plažu, moderno sređene sobe s najnovijom tehnologijom, spa-centar, a posebno su na glasu restorani, u kojima se služi raznovrsna hrana svih svetskih kuhinja.

Bezbrižno uživala sa decom

Ne sluteći da je Duško "isplanirao" da uđe u stan, Karleuša je uživala u Dubaiju i sudeći prema društvenim mrežama, izgledala je veoma opušteno i smireno. Ona se sunčala, opuštala, a dok se snimala u plavoj haljini u hotelskoj sobi, u kadar je uletela i njena mlađa ćerka Nika.

Prijavila upad policiji

Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.

– Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Oglasio se i Tošić

Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.

– Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu rekao je Tošić.

Nakon toga, kako se navodi, više nije odgovarao na pozive i poruke.

