Izjava Sandre Rešić i komentarisanje novogodišnjegnastupa Jelene Karleuše u Eliti napravili su pometnju na mrežama.

Pevačica je za Kurir objasnila detalje oglašavanja u medijima, a tom prilikom je otkrila da joj se pesme pop dive lično ne dopadaju i da ih ne peva na nastupima.

"Morala bih prvo da guglam o kome je reč"

Kurir je tim povodom kontaktirao Jelenu Karleušu koja trenutno uživa sa svojim mezimicama u Dubaiju.

Poznata po britkom jeziku i iskrenim komentarima, JK je kratko i jasno rekla:

- Morala bih prvo da guglam o kome je reč, u Dubaiju sam na odmoru - izjavila je ljubazno Jelena.

Sandra o Jeleni

Sandra Rešić je za Kurir objasnila svoju izjavu o pop divi i njenom ulasku u Elitu tokom novogodišnje noći.

- Mene su novinari pitali šta imam da kažem o tome. Pevači su postali malo pristupačniji, Brena otišla u podkast, Ceca ide u kafiće bez šminke, Karleuša u Eliti... Ja nisam ni znala da je bila u rijalitiju jer sam Novu godinu provela u Čikagu. Kada su me novinari pitali, ja sam rekla: "Zašto da ne?"

- Što se mene tiče ona bi bila odličan učesnik Elite, a pevanje ne bih komentarisala. Ja sam komentarisala pevanje njeno kada je bila priča o Toniju Cetinskom.

Porodična drama

Podsetimo, dok je Jelena Karleuša bezbrižno uživala sa decom u Dubaiju, njen bivši suprug Duško Tošić ušao je u stan na Dedinju, njihov prvi zajednički stan, koji se nalazi nedaleko od vile koju su od Piksija kupili za 2,5 miliona evra, u kojoj živi sa decom. Kako je Kurir saznao, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Kako smo saznali na licu mesta, nakon što je Jelena iz Dubaija prijavila bivšeg supruga da je “upao” u stan gde živi sa ćerkama i zamenio brave na vratima, Tošić celu noć nije izlazio iz stana.

Više puta tokom noći policijski službenici su obilazili i neko vreme dežurali ispred zgrade na Dedinju, a javnosti nepoznati muškarac i žena koje je Duško dočekao nešto pre 23 sata u garaži, sve vreme se krijući od naše ekipe, u stanu su ostali do ranih jutarnjih časova.