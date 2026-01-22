Slušaj vest

Zorica Erić pobedila je u borbi sa kilogramima, te je svoju liniju dovela gotovo do savršenstva.

Pevačica je sada na Instagramu dala sud o komentarima da je previše smršala.

Samokritična

Naime, Zorica je na svom storiju otkrila šta misli o pohvalama na račun fizičkog izgleda u vreme kada je imala višak kilograma.

- Ali kad mi kažu: "Bila si super i kad si bila debela. Ma kako da ne. Možda za reklamu za neku mesaru ili klanicu! Eventualno na konzervi za goveđi gulaš - napisala je pevačica.

Foto: Printscreen

Muž joj je velika podrška

Zorica Erić je danas u skladnom braku sa Goranom kom je neizmerno zahvalna zbog podrške koju joj je pružao u najtežim trenucima.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života – istakla je Zorica nedavno.

- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge – rekla je ona za Grand.

