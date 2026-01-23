Slušaj vest

Mina Kostić i Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper mesecima intrigiraju javnost svojim odnosom i nesvakidašnjom ljubavnom pričom.

Kasper ju je nedavno verio tokom gostovanja u emisiji Amidži šou, a sada je njena najbolja drugarica za Kurir progovorila budućem bračnom paru.

"Bitno mi je da je ona srećna"

- Sve najbolje im želim! Meni je bitno da je ona srećna, to mi je najvažnije. Od srca im želim svu sreću - rekla je Minina najbolja drugarica Danijela Knežević i otkrila kako se Kasper ponaša prema pevačici:

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv

- Super je prema njoj, baš je pažljiv. Zaljubljeni su i srećni. Zajedno smo slavili Novu godinu.

Bivši muž o vezi Mine i Kaspera

Igor Kostić i Mina Kostić imaju ćerku, a Mane Čuruvija Kasper i pevačica su nedavno dali prvi zajednički intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

Foto: Damir Dervišagić

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvrđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže Igor za "Blic".

"Mini ne bih dozvolio da se preseli kod mene u Njujork"

O Mini i njenom partneru se naširoko pričalo jer je ona u više navrata govorila da su u ozbiljnoj vezi, iako je ista zapravo sve vreme bila onlajn, preko interneta.

Kasper je nedavno iz Njujorka konačno došao za Beograd, pa je otkrio da Mini ne bi dozvolio da ode iz Srbije.

Foto: screenshot pink tv

- Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam video njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom detetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška - jasan je bio on.