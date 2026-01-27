Slušaj vest

Jelena Karleuša vratila se u Srbiju zajedno s ćerkama Atinom i Nikom, nakon nekoliko burnih dana i stresa koji je doživela od bivšeg supruga Duška Tošića.

Pop zvezda je iz Dubaija prijavila policiji Tošića zbog upada u stan u kome s decom živi nakon razvoda, kada je on izbacio njene mačke i kućne pomoćnice kako bi joj se osvetio jer je javno govorila o tome da on ne plaća alimentaciju.

Naša ekipa je dan nakon Karleušinog povratka u Beograd porazgovarala s njenim komšijama s Dedinja, koje su i dalje šokirane Tošićevim postupcima.

- Ovo što je uradio Jeleni je sramotno! Da ti majci svoje dece na kvarno zameniš bravu dok je ona na putovanju?! I još da joj izbaciš kućne ljubimce, za koje je toliko vezana, i žene koje joj godinama pomažu u kući? Šta bi bilo da je došla s puta i da slučajno na vreme nije za to saznala? Ne bi mogla ni da uđe u stan. Strašno. Duško me je baš razočarao ovim postupkom, ponaša se kao neki klinac, to se ne radi. Videla sam sa terase da je tu nešto tog dana s nekim ljudima petljao oko vrata, ali mi ni na kraj pameti nije bilo da menja brave. To veče sam videla i policijski auto tu na uglu. Dvojica policajaca su bila unutra pola sata sigurno. Kasnije su otišli, bilo je i novinara. Tokom cele noći jedna patrola je dežurala i obilazila kuću, sve do ranih jutarnjih časova - rekla nam je jedna od komšinica iz ulice.

Ni druga komšinica s kojom smo popričali nije krila razočaranje Duškovim ponašanjem.

- Ne razumem zašto mu sve ovo treba i zašto tu ženu više ne ostavi na miru. Jelena je predivna kao komšinica. Toliko brine o ćerkama, vozi ih u školu svako jutro, ide u nabavku za kuću. Znam je godinama, jako kulturna žena. Ona je privatno totalno drugačija od onoga kako se predstavlja u medijima. Reći ću vam ja zašto Duško sve ovo radi što radi - on nju i dalje voli i ne može da se pomiri sa razvodom i da je Jelena odlučila da nastavi dalje svoj život. To njega boli. Nema ništa gore od ostavljenog muškarca. Nadam se da će se sve rešiti i da Jelena više neće imati ovakvih problema. Jedva čekam da je sretnem i da joj to i lično kažem. Svaka joj čast kako je sve ovo stoički i dostojanstveno podnela. Ja nikad ne bih bila tako blaga - istakla je Karleušina komšinica sa Dedinja.

Pozvali smo glavne aktere za komentar, ali nam nisu odgovarali na pozive.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se rešilo. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za decu - rekla nam je JK po povratku iz Dubaija.

Poruka kroz stihove

Podsetimo, na dan povratka iz Emirata Jelena je na svom Tiktok nalogu na duhovit način prokomentarisala skandal od pre nekoliko dana, a svom bivšem suprugu je posvetila i pesmu simboličnih stihova svog kolege Dejana Matića.

"Kad bivši muž menja brave", napisala je pop zvezda dok se u restoranu snimala u jutarnjem izdanju uz Matićevu pesmu "Lutka".

