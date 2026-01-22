Slušaj vest

Duško Tošić ne duguje alimentaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, niti je nasilno ušao ili obio stan u kojem su nekada zajedno živeli, tvrdi advokat nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Nikola Premović. Povodom trenutne situacije kroz koju prolaze pevačica i nekadašnji sportista redakcija se obratila Tošiću sa konkretnim pitanjima.

Ponovo u epicentru skandala

Izneo detalje iz svog ugla

Nakon našeg obraćanja, nekadašnji reprezentativac u fudbalu nam je dostavio zvaničan odgovor svog pravnog tima. Saopštenje pravnika koji ga zastupa prenosimo u celosti:

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan.

Uz svog klijenta

Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite“, navodi se u saopštenju advokata Premovića.

Podsetimo, nakon razvoda Duška Tošića i Jelene Karleuše, njihov odnos često je bio u fokusu javnosti.

Jelena prijavila Duška policiji