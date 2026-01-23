Slušaj vest

Duško Tošić je u sredu u popodnevnim časovima "upao" u stan na Dedinju u kojem je od razvoda živela Jelena Karleuša sa ćerkama. On je tom prilikom zamenio brave na vratima, a do skandala je došlo zbog pevačicne izjave da bivši fudbaler ne plaća alimentaciju za decu.

Tošić je u međuvremenu, preko svog advokata, poručio da on redovno plaća svoje obaveze prema deci i da duguje nula dinara. Kurir sada po prvi put ekskluzivno otkriva detalje sporazumnog razvoda braka između Karleuše i Tošića, a o kome se do sada samo spekulisalo u medijima.

1.000 € po detetu

Prema tom dogovoru, Duško je dužan da na račun Jelene Karleuše mesečno uplaćuje 2.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, odnosno 1.000 evra po detetu. Ono što je posebno zanimljivo je i stavka iz ugovora da je Tošić dužan i da jednom godišnje uplati 10.000 evra za letovanje dece.

JK: Ne poštuje dogovor

Do sada nije poznato šta iz ovih stavki Tošić nije ispunio pa se Jelena javno požalila da njen bivši muž ne poštuje dogovor.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karleuša.

Oglasio se advokat Duška Tošića

Ovim povodom se oglasio se i Nikola Premović, advokat Duška Tošića.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.