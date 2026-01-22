Slušaj vest

Suzana Mančić je u braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom.

Voditeljka i Simeon ljubav su krunisali brakom 2018. godine,od kada voditeljka živi na relaciji Beograd-Atina, a sada je progovorila o odnosu sa njegovom decom.

Odnos na distanci

Na pitanje kako se slaže sa njegovim ćerkama, Suzana Mančić iskreno je odgovorila:

– Ne bih da pričam o tome, ali u svakoj porodici uvek ima nekih nesuglasica, trvenja. Ne mogu da kažem da me vole, ali ne mogu da kažem ni da me ne vole. To je jedan odnos na distanci, možda i zato što su one starije.

Suzana Mančić uskoro postaje baka
Suzana Mančić uskoro postaje baka Foto: Contrast Studios

Odnos sa decom

Suzana Mančić osvrnula se i na to kakav odnos njene ćerke imaju sa Simicom.

– Moja deca, a pogotovo ova mlađa, uvek su ga doživljavale kao očinsku figuru. Mnogo su one bliže njemu, nego što su njegova deca bliska meni.

Evo čime se Simeon bavi

Simeon Ocomokos poznat je kao biznismen, ali mnogi ne znaju čime se on tačno bavi.

Simeon je završio pravo i ekonomiju na univerzitetu u Atini, a radio je kao stručnjak za komercijalu pri američkoj ambasadi u Atini. Bio je i izvršni direktor Američko-helenske privredne komore, kao i generalni sekretar poslovnih saveta između Grčke i drugih zemalja.

Suprug Suzane Mančić Foto: Marina, Kurir, Marina Lopicici

Od 1997. godine on je osnivač SGT, kompanije za korporativne komunikacije, a onda je otvorio i filijalu u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI), preneo je ranije "Kurir".

Kurir/Hello

Ne propustiteStars"IZGUBILA TRI SINA, A NAJTEŽE JOJ BILO KAD JE IZAŠAO SNIMAK" Bolna ispovest Suzane Mančić: Prvog sina sam rodila u šestom mesecu i posle dva sata ga izgubila...
suzana-mancic02-damir-dervisagic.jpg
StarsPOZNATE DAME SVAKE GODINE MESE ČESNICU! Ponosno ih pokazuju: Ovako su ranije izgledale njihove trpeze
Ana Ivanović Suzana Mančić Lena Kovačević Kija Kockar
StarsSUPRUG LJUT A ONA NE ODUSTAJE: Suzana Mančić otkiva sve detalje Plejboj fotografisanja - pet dana nije razgovarao sa mnom
Suzana Mančić uskoro postaje baka
StarsVODITELJKI ZAPALILI AUTO: Uplašena za bezbednost pala u nesvest: Hteo je da mi se osveti!
zorana-jevtic01-zorana-jevtic.jpg

Suzana Mančić na rođendanu Naxi radia Izvor: Kurir