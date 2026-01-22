Slušaj vest

Mnoge poznate pevačice sa domaće scene pronašle su ljubav pored milionera i uživaju u raskošnom životu, a dok neke to otvoreno pokazuju na društvenim mrežama, druge kriju koliko novca poseduju.

Jana Todorović

Jedna od najpoznatijih je Jana Todorović, koja je 1995. godine stala na "ludi kamen" sa Ivanom Todorovićem, sinom biznismena Svete Todorovića.

Ivanova porodica poseduje imperije u Minhenu i Beogradu, a Jana uživa u luksuzu koji uključuje vile, kolekcije automobila i garderobe.

Pričalo se da pevačica ima pet stanova koje izdaje, te od kirije samo mesečno uzima dosta novca.

Jana Todorović Foto: ATA images, Kurir, Damir Dervišagić

Didi Džej

Dijana Rokvić Janković ima kuću koja odiše luksuzom, a suprug Danijel ispunjava joj svaku želju.

- Danijel je uložio mnogo u moju inostranu karijeru, i ponosna sam na to - izjavila je Didi Janković, koja je u braku sa IT stručnjakom Danijelom Rokvićem.

Didi često ističe koliko je njen suprug bogat i ne krije zadovoljstvo luksuznim životom koji vodi.

Ovako izgleda muž Didi Džej Foto: Privatna Arhiva

Ne vole sve da pokazuju raskoš

Dok su neke pevačice, poput Jane i Dijane, nastavile da grade karijere uz podršku svojih partnera, druge su se povukle iz javnosti.

Slađana Ristić, poznata po pesmama o mafijašima, udala se za stranog milionera i preselila u Las Vegas, gde danas živi daleko od reflektora.

Jana Todorović spremna za večerašnji nastup Izvor: Kurir