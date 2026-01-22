Slušaj vest

Srećko Krečar otkrio je kako se upoznao sa svojom suprugom.

Pevač je je priznao da je odmah osetio leptiriće u stomaku kada ju je ugledao.

Kako je upoznao suprugu

- Sigurno da je nisam upoznao u apoteci - rnasmejao sew pevač, pa dodao:

- Upoznali smo se na veselju na kome sam svirao, na svadbi njene sestre od tetke. Ona je ušla sa svojom porodicom, roditeljima i sestrom i čim kada sam je ugledao odmah je nešto krenulo u stomaku da mi radi.

Okupio pola estrade

Muzičar Srećko Krečar napravio je u avgustu gala proslavu povodom 18. rođendana ćerke Sofije, a na kojoj se okupilo pola estrade.

Srećko Krečar Foto: Pritnscreen/Instagram

Sve je upriličio u Kragujevcu, a kako je slavljenica planirala, dekoracija je bila u nežno roze i belim tonovima.

Krečar je pozvao na slavlje veliki broj kolega, pa su tako među prvima stigli pevač Milan Dinčić Dinča, Radiša Urošević, brat Rade Manojlović Nenad Manojlović, Borko Radivojević, koji je doneo buket i drugi, te su donosili razne poklone i koverte sa novcem.

