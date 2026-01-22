Slušaj vest

Jelena Karleuša u sredu popodne prijavila je svog bivšeg supruga Duška Tošića zbog upada u stan na Dedinju u kome živi sa ćerkama.

Pop zvezda se trenutno nalazi u Dubaiju, pa je iz Emirata kontaktirala našu policiju kako bi što pre reagovala. Ona je tom prilikom prijavila da je Tošić zamenio brave u tom stanu bez njenog znanja, pa je od organa reda zatražila pomoć.

Inače, stan se vodi na njihove ćerke Atinu i Niku, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Izbacio kućne ljubimce

U međuvremenu, bivši Jelenin suprug izbacio je iz kuće četiri Karleušine mačke, za koje je ona bila izuzetno vezana. Ni to mu nije bilo dovoljno, pa je iz osvete, dao otkaz kućnim pomoćnicama koje su godinama vodile računa o pevačicinom domu, poručivši im da više ne dolaze na posao.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić i Jelena Karleuša u problemu Foto: Damir Dervišagić, Marko Karović, Nemanja Nikolić, Marko Karović

Duško besan zbog alimentacije

Kako saznajemo od dobroobaveštenog izvora, Tošić je pobesneo nakon što se u medijima pojavila Jelenina izjava da ne plaća alimentaciju svojim ćerkama Atini i Niki, pa je iz osvete, tokom kasnih popodnevnih časova došao u stan i zamenio brave na stanu.

- Duško je poludeo kad je video da je Jelena javno otkrila da ne plaća alimentaciju ćerkama i da je javno apelovala na njega da počne da reguliše svoje obaveze. Ona nije htela o tome javno da priča i neko vreme pokušava da taj problem reši preko advokata, ali Tošića to nije interesovalo. Kad su joj novinari već postavili to pitanje, najmanje zbog sebe, a najviše zbog drugih žena, ispričala je istinu. To je bivšeg fudbalera razbesnelo - priča sagovornik.

Oglasio se Tošićev advokat

Nikola Premović, advokat Duška Tošića, oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

1/7 Vidi galeriju Duško Tošić promenio brave na dupleksu na Dedinju Foto: Marko Karović

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite - navodi se u saopštenju advokata Premovića.

Jutro posle skandala na Dedinju