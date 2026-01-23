Slušaj vest

Tek što je javno objavio da je srećan u novoj emotivnoj vezi i na društvenim mrežama pokazivao idilu, Aleksandar Požgaj našao se u centru ozbiljnog skandala. Nekadašnjeg učesnika rijaliti programa policiji je prijavila njegova partnerka Bojana Knežević, optužujući ga za prevaru i niz drugih teških dela, o čemu je otvoreno govorila i na svojim društvenim mrežama.

Prema njenim navodima, odnos koji je u početku delovao skladno i ispunjeno vrlo brzo je prerastao u, kako tvrdi, manipulatvnu i toksičnu vezu. Bojana je u više objava iznela detalje njihove zajedničke svakodnevice, tvrdeći da je Požgaj zloupotrebio njeno poverenje, kao i materijalnu i emotivnu podršku koju mu je pružila.

-Sramota me je moje sramote kakvu sam osobu pustila u svoj život. Jednog teškog narkomana i lopova. Taj famozni manipulator Požgaj vas voli sve dok vam ne iscedi poslednji dinar. Javno se izvinjavam svojoj porodici i najbližim prijateljima koji su me na vreme upozoravali. Policija će sve rešiti. Neće proći njegovo kukanje i prosjačenje za operaciju- kada ima kokaina, onda ništa ne boli. Žao mi je što nisam slušala njegove prijatelje. Na svu sreću, kratko je trajalo, a za sve što me je opljačkao snosiće posledice, navela je Kneževićeva u jednoj od objava.

Ona je dodatno istakla da se nikada ne bi javno oglašavala o privatnim stvarima, ali da je, kako tvrdi, bila primorana zbog navodnih pretnji i laži koje su, prema njenim rečima, iznete na njen račun.

„Nikada se ne bih spuštala na ovaj nivo i javno ga pominjala, ali posle pretnji i izgovorenih laži morala sam. Sada neka ide u Francusku kod čika Žike na probu. Za sve što me je pokrao, time će se baviti policija“, dodala je Bojana.

Sa druge strane, Aleksandar Požgaj se kratko oglasio putem društvenih mreža, poručivši da ga, kako je naveo, ne dotiču „priče i napadi“, te da on nastavlja da živi „život punim plućima“. Detaljnije komentare na optužbe bivše partnerke zasad nije iznosio.

Podsetimo, Požgaj i Bojana su tek nedavno javno potvrdili da su u emotivnoj vezi, a u kratkom vremenskom periodu postali su vrlo aktivni na društvenim mrežama, gde su delili zajedničke fotografije, snimke i poruke ljubavi. Njihov odnos mnogi su opisivali kao intenzivan i buran, dok su pojedini pratioci još tada komentarisali da je veza prebrzo postala javna.

Prema informacijama do kojih smo došli, nakon izbijanja sukoba Požgaj je napustio stan u kojem su zajedno boravili, vratio automobil koji je koristio, a kontakt između njih dvoje je u potpunosti prekinut. Iako Bojana tvrdi da je slučaj prijavljen policiji, za sada nema zvaničnih informacija o eventualnom postupku ili ishodu.

Kako se situacija bude dalje razvijala i ukoliko dođe do zvaničnih reakcija nadležnih institucija ili samog Požgaja, javnost će biti blagovremeno obaveštena.