Slušaj vest

Branko Babić još jednom je pokazao da uspeh ne meri samo poslovnim rezultatima već i brigom o porodici. Kako saznajemo, biznismen je jednu od svojih porodičnu kuća u Ratkovu pretvorio u pravu malu bolnicu kako bi svojim roditeljima obezbedio najbolju moguću negu i uslove za oporavak.

Uvek uz roditelje

1/5 Vidi galeriju Branko Babić brižan sin Foto: Kurir Televizija, Instagram/ratkovcanin, Printscreen

Briga, pažnja, nega

U kući su instalirani medicinski kreveti, neophodna oprema i sve ono što je potrebno za svakodnevnu zdravstvenu brigu, a angažovano je i stručno medicinsko osoblje koje je o roditeljima brinulo 24 časa dnevno. Na ovaj način Babić je želeo da im omogući da lečenje i oporavak provedu u poznatom, porodičnom okruženju, okruženi pažnjom i ljubavlju najbližih.

Za pohvalu

Kako je istakao njegov prijatelj dobro upućen u ovu situaciju, Babićeva najveća želja bila je da roditelji imaju mir, sigurnost i dostojanstvenu negu.. Kuća u Ratkovu danas funkcioniše kao potpuno opremljen medicinski prostor, prilagođen zdravstvenim potrebama njegove majke, za koju je izuzetno vezan. Nažalost, Brankov otac je preminuo u decembru.

I u dobru i zlu uz majku

1/5 Vidi galeriju Branko Babić posvećen majci Foto: Kurir Televizija, Youtube Printscreen/Biznis priče

Misli na sve

Ovaj gest izazvao je brojne pozitivne reakcije javnosti, a mnogi su ga ocenili kao primer istinske posvećenosti porodici i podsetnik da su, uprkos svim poslovnim uspesima, porodične vrednosti ono što ostaje najvažnije.

- Brankova briga i za oca i za majku zaslužuje svaku pohvalu, ali zamislite šta je čovek doživeo? Kuću koju je pretvorio u bolnicu blokaderi su gađali jajima. To je nedopustivo i poražavajuće. U njoj je njegova bolesna majka, koja se leči, a ljudi koji nemaju osećaj za teške pacijente izveli su vandalizam - ispričao nam je izvor.