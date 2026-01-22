Slušaj vest

Maja Đorđević ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih učesnica prve sezone rijalitija "Veliki brat", emitovane 2006. godine.

Publika je pamti kao Nišlijku "kratkog fitilja" i temperamentnu devojku bez dlake na jeziku, zbog čega je u to vreme važila za pravog majstora za skandale.

Njen boravak u rijalitiju "Veliki brat " obeležile su žustre svađe, a posebno se izdvojio incident koji se i danas prepričava – njena reakcija na diranje peškira.

Maja je tada, uz niz psovki i uvreda upućenih cimerima, vikala svoje čuveno: "Ne diraj mi peškir", nazivajući one koji je nisu poslušali "nakazama" i "majmunima".

Nakon završetka učešća u šou-programu, Maja se kratko oprobala u voditeljskim vodama kao pomoćnica Ane Mihajlovski.

Međutim, ubrzo je napustila Srbiju i preselila se u Sjedinjene Američke Države, tačnije u Las Vegas.

Danas živi daleko od očiju javnosti

Danas živi daleko od očiju domaće javnosti, ali sudeći po društvenim mrežama, vodi uzbudljiv život i često putuje.

Na njenim profilima mogu se videti fotografije sa egzotičnih destinacija, poput proslave Nove godine na plažama Havaja, ali i avanture sa hladne Aljaske, gde je brodom obilazila predele i uživo posmatrala kitove

