Slušaj vest

Maja Đorđević ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih učesnica prve sezone rijalitija "Veliki brat", emitovane 2006. godine.

Publika je pamti kao Nišlijku "kratkog fitilja" i temperamentnu devojku bez dlake na jeziku, zbog čega je u to vreme važila za pravog majstora za skandale.

Njen boravak u rijalitiju "Veliki brat " obeležile su žustre svađe, a posebno se izdvojio incident koji se i danas prepričava – njena reakcija na diranje peškira.

Maja Đorđević Foto: Printsceen, printscreen YT

Maja je tada, uz niz psovki i uvreda upućenih cimerima, vikala svoje čuveno: "Ne diraj mi peškir", nazivajući one koji je nisu poslušali "nakazama" i "majmunima".

Nakon završetka učešća u šou-programu, Maja se kratko oprobala u voditeljskim vodama kao pomoćnica Ane Mihajlovski.

Međutim, ubrzo je napustila Srbiju i preselila se u Sjedinjene Američke Države, tačnije u Las Vegas.

Danas živi daleko od očiju javnosti

2025-01-03 08_21_49-(2) Facebook.jpg
Foto: Printsceen

Danas živi daleko od očiju domaće javnosti, ali sudeći po društvenim mrežama, vodi uzbudljiv život i često putuje.

Na njenim profilima mogu se videti fotografije sa egzotičnih destinacija, poput proslave Nove godine na plažama Havaja, ali i avanture sa hladne Aljaske, gde je brodom obilazila predele i uživo posmatrala kitove

Ne propustiteStars"NE DIRAJ PEŠKIR, NAKAZO" Da li se sećate čuvene Maje iz Velikog brata? Evo kako danas izgleda učesnica rijalitija
screenshot-1.jpg
Stars"NE DIRAJ PEŠKIR, NAKAZO" Svi se sećate Maje iz prve sezone "Velikog Brata", a evo gde ona danas živi i kako izgleda
StarsNIŠLIJKU IZ VELIKOG BRATA JOŠ SVI PAMTE ZBOG SCENE S PEŠKIROM I POGANIM JEZIKOM: Evo kako danas izgleda Maja i gde živi! Daleko od Srbije (FOTO)
screenshot-2.jpg
StarsSEĆATE LI SE ČUVENE MAJE IZ VELIKOG BRATA?! Otišla iz Srbije i obogatila se, evo kako danas izgleda (FOTO)

 Pogledajte dodatni snimak:

2026.01.18 - STARS SPECIJAL S02 EP15 Izvor: Kurir TV