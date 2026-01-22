SVI SE SEĆAMO KAKO JE PSOVALA I VREĐALA ZBOG PEŠKIRA, A EVO KAKO DANAS IZGLEDA MAJA ĐORĐEVIĆ! Nismo je videli 20 godina, sada živi potpuno novi život
Maja Đorđević ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih učesnica prve sezone rijalitija "Veliki brat", emitovane 2006. godine.
Publika je pamti kao Nišlijku "kratkog fitilja" i temperamentnu devojku bez dlake na jeziku, zbog čega je u to vreme važila za pravog majstora za skandale.
Njen boravak u rijalitiju "Veliki brat " obeležile su žustre svađe, a posebno se izdvojio incident koji se i danas prepričava – njena reakcija na diranje peškira.
Maja je tada, uz niz psovki i uvreda upućenih cimerima, vikala svoje čuveno: "Ne diraj mi peškir", nazivajući one koji je nisu poslušali "nakazama" i "majmunima".
Nakon završetka učešća u šou-programu, Maja se kratko oprobala u voditeljskim vodama kao pomoćnica Ane Mihajlovski.
Međutim, ubrzo je napustila Srbiju i preselila se u Sjedinjene Američke Države, tačnije u Las Vegas.
Danas živi daleko od očiju javnosti
Danas živi daleko od očiju domaće javnosti, ali sudeći po društvenim mrežama, vodi uzbudljiv život i često putuje.
Na njenim profilima mogu se videti fotografije sa egzotičnih destinacija, poput proslave Nove godine na plažama Havaja, ali i avanture sa hladne Aljaske, gde je brodom obilazila predele i uživo posmatrala kitove
Pogledajte dodatni snimak: