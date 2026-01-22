Slušaj vest

U sredu popodne, 21. januara, ispred luksuznog stana na Dedinju, odigrala se prava drama, kada je muzička zvezda Jelena Karleuša prijavilas policiji bivšeg muža, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića zbog upada u stan.

Pop zvezda se trenutno nalazi u Dubaiju, pa je iz Emirata kontaktirala policiju kako bi što pre reagovala. Ona je tom prilikom prijavila da je Tošić zamenio brave na vratima nekretnine bez njenog znanja, pa je od organa reda zatražila pomoć, a kako saznajemo, sada je došlo do raspleta drame.

1/7 Vidi galeriju Duško Tošić promenio brave na dupleksu na Dedinju Foto: Marko Karović

Kako Kurir saznaje, Duško je u popodnevnim satima napustio stan na Dedinju i vratio ključeve.

Inače, stan se vodi na njihove ćerke Atinu i Niku, a Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Oglasio se Tošićev advokat

Nikola Premović, advokat Duška Tošića, oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov "upad" u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite - navodi se u saopštenju advokata Premovića.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša prijavila Duška za upad u stan Foto: Damir Dervišagić, Damri Dervišagić

Podsetimo, nakon saznanja da se u kući pop zvezde dešava haos, ekipa Kurira zatekla je policijsko vozilo.

Stan zbog kog je Karleusa prijavila Duska policiji Izvor: Kurir



Nakon dvadesetak minuta, iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca. Pošto je primetio prisustvo medija, zatražio je od naše ekipe da obriše fotografije, nakon čega se ponovo povukao u kuću.

