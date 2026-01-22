Slušaj vest

Promocija pesme „Nevidljiva“, koju potpisuju Maša i Mojke, održana je danas u jednom prestoničkom restoranu, a atmosfera je bila u znaku muzike, dobrog raspoloženja i poznatih lica.

Naša ekipa bila je na licu mesta i zabeležila ekskluzivne detalje sa događaja. Među zvanicama smo zatekli i Princa od Vranja, kao i pevača Ivana Gavrilovića, koji su došli da pruže podršku mladim izvođačima.

Zablistali na promociji

Maša je za ovu priliku zablistala u efektnom, šljokičavom izdanju, privlačeći poglede prisutnih. Sa druge strane, Mojke, koji je svoju karijeru izgradio zahvaljujući društvenim mrežama, pojavio se u urbanom stajlingu, veran svom prepoznatljivom stilu.

Pesma „Nevidljiva“ naišla je na pozitivne reakcije prisutnih već na prvo slušanje, a sudeći po atmosferi sa promocije, ovaj duet ima potencijal da se brzo izdvoji na domaćoj muzičkoj sceni.

Pogledajte dodatni snimak: