Slušaj vest

Promocija pesme „Nevidljiva“, koju potpisuju Maša i Mojke, održana je danas u jednom prestoničkom restoranu, a atmosfera je bila u znaku muzike, dobrog raspoloženja i poznatih lica.

Naša ekipa bila je na licu mesta i zabeležila ekskluzivne detalje sa događaja. Među zvanicama smo zatekli i Princa od Vranja, kao i pevača Ivana Gavrilovića, koji su došli da pruže podršku mladim izvođačima.

Zablistali na promociji

Promocija pesme Maše i Mojketa Foto: Nemanja Nikolić

Maša je za ovu priliku zablistala u efektnom, šljokičavom izdanju, privlačeći poglede prisutnih. Sa druge strane, Mojke, koji je svoju karijeru izgradio zahvaljujući društvenim mrežama, pojavio se u urbanom stajlingu, veran svom prepoznatljivom stilu.

Pesma „Nevidljiva“ naišla je na pozitivne reakcije prisutnih već na prvo slušanje, a sudeći po atmosferi sa promocije, ovaj duet ima potencijal da se brzo izdvoji na domaćoj muzičkoj sceni.

Ne propustiteStars"OŽENIO BIH DŽEJLU RAMOVIĆ" Popularni influenser odlepio za pevačicom, ne može da sakrije oduševljenje!
whatsapp-image-20240629-at-11.08.45-pm-1.jpg
StarsOVO SU DVE NAJVEĆE STIPSE NA ESTRADI, PEVAČ RAZVEZAO JEZIK: Jednog gledate stalno na televiziji, a drugog je Srbija proglasila omiljenim 2010. godine
1069567-estrada-ls.jpg
Žena"Imam 23 godine i čekam peto dete iako su mi doktori branili": Kad je ispričala svoju priču svi su je napali "Ništa ne radiš da sprečiš trudnoću"
Screenshot 2026-01-22 174710.png
Stars"MILENA IMA GODINA KOLIKO I NJEGOVA MAJKA, TO RADI JER KRIJE DA JE..." Šok tvrdnje o Anđelu Rankoviću isplivale u javnost!
Milena Kačavenda Anđelo Ranković

 Pogledajte dodatni snimak:

20260117-STARS-EP581-SUBOTA Izvor: kurir tv