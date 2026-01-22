Slušaj vest

Dijana Radonjić, javnosti poznatija kao Dijana Diline, nedavno je doživela nezgodu dok je vozila skuter u Dubaiju, nakon čega je podvrgnuta hirurškoj intervenciji. Posle operacije, oglasila se na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda njen prvi obrok nakon zahvata.

Kako je sama navela na Instagramu, Dijana je tom prilikom zadobila prelom vilice. Najpre je podelila fotografiju snimljenu neposredno nakon operacije, na kojoj se vidi sa zavojima na glavi, a potom je objavila i sliku prvog obroka, ne krijući zahvalnost prema medicinskom osoblju bolnice u kojoj se nalazi.

Najukusniji obrok ikada. Od preključe ništa nisam jela. Koliko divna bolnica, koliko divni doktori, sestre, osoblje, ne ide mi se kući - napisala je u opisu.

Ne može da jede ni govori

Inače, Dijana je ranije objavila i fotografije povreda koje je zadobila tokom nezgode, uz apel svima da budu oprezni. Istakla je da zbog ozbiljnih povreda trenutno nije u mogućnosti ni da jede ni da govori.

- Gospođa stručnjak se polomila sa skutera u punoj brzini. Modrice svuda, vilicu polomila i ušivala bradu - poručila je ona i dodala:

I sad ovako niti da jedem niti da pričam ne mogu. Pazite se, decu naročito. Nismo ni svesni šta sve može da se desi u sekundi - napisala je Dijana Dilajn nakon nezgode.

