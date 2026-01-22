Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković objavila je prvu fotografiju iz potpuno novog seta koji je realizovan uoči snimanja njenog novog albuma, čime je zvanično najavila povratak diskografiji u velikom stilu.

Na fotografiji koju je podelila sa pratiocima, Viki pozira u upečatljivom izdanju koje odiše samopouzdanjem, elegancijom i dozom rokerskog glamura.

Smela kombinacija, izražajna šminka i njen pogled jasno poručuju da je pred publikom nova, osvežena faza njene karijere.

Kako saznajemo, fotografije su deo pažljivo osmišljenog vizuelnog koncepta koji prati rad na novom albumu, na kojem Viki Miljković intenzivno radi proteklih meseci.

Iako detalji o samim pesmama još uvek nisu zvanično otkriveni, ova objava je izazvala brojne reakcije i komentare fanova koji s nestrpljenjem očekuju nove numere.

-Obećala sam puno iznenađenja u ovoj godini. Prvo u nizu su nove fotografije. Hvala mojim divnim saradnicima - napisala je Viki uz prvu fotografiju koju je objavila.

