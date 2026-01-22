Slušaj vest

Voditeljka Dragana Katić otkrila je zbog čega je uprkos brojnim ponudama odlučila da ostane u "Grandu" jako dugo, iako je imala brojne ponude.

Dragana tvrdi da je sa pokojnim Sašom Popovićem uvek znala na čemu je, da nije odgovarao samo onima koji nisu cenili njegovu iskrenost, ali i ko je njoj prvi uvek priskakao u pomoć u kriznim situacijama u životu.

- Meni je dolaženje na vreme nešto što se podrazumeva i nešto što je urođeno. Moj otac, kad god smo se nalazili, ako bih zakasnila minut, uvek bi mi pokazivao rukom na sat. Tako da sam uvek poštovala tuđe vreme, uvek krenem ranije, imam neki svoj ritual pre snimanja i želim da ispoštujem ljude i za ovih 40 godina nikada nisam zakasnila na posao. Ako me nema zovite hitnu pomoć ili policiju.

- Očajno reagujem u situacijama kada me neko iznervira, ali nekako ne volim da me svi vide tada. To jeste prirodna reakcija, prirodno je da u datom momentu pokažete svoju pravu reakciju. Međutim, trudim se da se to toliko ne vidi, ali umem da budem eksplozivna. Na poslu se zaista trudim da nesuglasice ne rešavam glasno i javno, već da ukoliko imam problem, rešim u četiri oka nešto. Tako se dogovorimo i sve bude u redu.

Život i karijeru je, kako kaže, izgradila bez skandala.

- Tačno je da sam karijeru i život gradila tako da nema skandala, a nadam se i da će tako ostati i do kraja. Nekako sam smatrala da nešto što treba da izađe u javnost izađe, a što ne treba, ostane kod kuće. Posao sam uvek smatrala poslom, a ne kao, ja sam sada poznata i popularna ličnost. Ostvarila mi se želja da radim to što volim, a prijatelje nisam promenila decenijama. Bilo šta da mi se dešavalo u privatnom životu, to je nekako ostajalo među nama. Ja ne čačkam tuđu privatnost, već samo onoliko koliko pristojnost nalaže, kao i koliko te osobe žele da podele nešto sa javnošću. Uvek polazim od sebe, tako je između ostalog i u odnosima sa drugima.

- U trenucima kada sam ja odgajala svoju decu, naravno da je bilo i pomoći sa strane kada zatreba. Tu su bili moji prijatelji i porodica. Imala sam uvek taj uzak krug prijatelja koji su mi pomagali kada god je trebalo. Oni prosto znaju sve oko mene, ne treba ništa ni da im se govori. Ne postoji ništa prećutno.

"Kod Saše je postojalo može i ne može"

Kada je govorila o pokojnom Saši Popoviću, Dragana je prokomentarisala i priče pojedinih ljudi, koji u javnosti govore da nije uvek bio fer prema svima.

- Kod Saše je postojalo hoću - neću i može - ne može, a za mene je pravi prijatelj i čovek onaj koji iskreno u oba slučaja kaže, jer tako otvori druga vrata, te ako nešto ne može, tu više ne kucam. Nekad nije ni objašnjavao zašto nešto ne može. Volela sam tu njegovu osobinu jer mi je to pomoglo za mnogo stvari. Nisi ti meni prestao da budeš prijatelj, ako mi nešto nisi pomogao. Ljudi su očekivali da zato što je na položaju na kom je, sve mora da pojašnjava i objašnjava. Nije bio ni dužan da bilo šta bilo kome objašnjava i to je u redu.

"Ponude su stizale, ali sam htela da budem uz decu"

Dragana tvrdi da je bilo raznih poslovnih ponuda, primamljivih, ali ih je odbijala.

- Ponude mi jesu poslovne stizale, da pređem negde iz "Granda", ali su dolazile u vreme kada su meni deca bila manja, kada sam im bila potrebna, ali se one nisu uklapale u ono što sam ja tada želela. Princip rada u "Grandu" je meni odgovarao zbog mnogo razloga, prosto odgovaralo mi je u tim momentima radno vreme. Nisam želela previše da budem odsutna i odvojena dece. Finansijski se po mene sigurno nije isplatilo, ali sada kada pogledam, sve je bilo dobro, pa i za decu i za mene - rekla je iskreno voditeljka.

