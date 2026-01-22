Slušaj vest

Pevač Mile Kitić decenijama unazad je na vrhu estradnog neba što ga je naučilo da dobro zna da koketira sa kontraverzama, te su neke njegove kontroverzne izjave ostavile mnoge bez teksta.

Pevač, koji je decenijama prisutan na estradnoj sceni, bez ustručavanja je progovorio o svom privatnom životu i otvoreno priznao detalje koji su šokirali javnost i podigli veliku prašinu.

On je u braku sa koleginicom Martom Savić i često je na meti spekulacija zbog toga što najveći deo godine provode odvojeno, budući da je ona na Dominikani, a on u Beogradu.

Marta Savić i Mile Kitić Foto: Damir Dervišagić, Facebook, Dragana Udovicic

Njihov brak nailazio je na burne komentare i zbog njegovih otvorenih priča o varanju.

- Svašta se pričalo, ali se sve zna. Veruj mi, problema te vrste nismo imali i ona ima godine i ja imam, da bi pravili te budalaštine. Zezamo se i tako dalje, ali nemamo problem te vrste... - ispričao je Mile svojevremeno.

"I kada sam se oženio imao sam ljubavnicu, imam i dan danas"

Mile je čak jednom prilikom otkrio i da u tom momentu ima ljubavnicu.

- Ne postoji grad gde nisam imao devojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio, i kada sam se oženio imao sam ljubavnicu, imam i dan danas. Pored Marte imam - rekao je Kitić tada, pa otkrio i najdublje tajne svojih kolega o kojima se do tada nije javno govorilo.

Mile Kitić - Doček Nove godine Foto: Petar Aleksić

- Skoro sve moje kolege imaju paralelne veze, trenutne "izlete". Jedno osamdeset odsto. Ne mogu da ih imenujem. Odu na turneju i sretnu neku i eto. Vide lepu ženu, pa što ne bi. Te žene su "usputne stanice - rekao je on jednom prilikom u emisiji "Premijera".

Kurir.rs

Ne propustiteStars"INDIRA RADIĆ JE IMALA ODNOSE SA SREĆKOM ŠUŠIĆEM U KAFANI" Gazda Fetih iz Beča otkrio najprljavije estradne tajne: Zmijanac mi je ostala dužna za kiriju 250.000
Gazda Fetih Indira Radić Srećko Šušić, Vesna Zmijanac Mile Kitić
StarsOVO JE PRAVO IME MILETA KITIĆA! Kakav šok
WhatsApp Image 2026-01-01 at 00.56.42 (1).jpeg
StarsMILE KITIĆ DOČEKAO NOVU GODINU I ROĐENDAN NA BINI Posle 30 godina prvi put u Beogradu: "Čestitali su mi vozač i klavijaturista, a Marta i Elena su kod kuće"
WhatsApp Image 2026-01-01 at 00.45.24 (1).jpeg
Stars"NOĆU SE OKO KUĆE ČUJU ŠAKALI" Mile Kitić progovorio o velelepnoj vili na Avali, pa priznao da li će napraviti farmu na imanju
20240601divan-shows02e381deo.00-51-36-00.still004.jpg
StarsMILE KITIĆ OTKRIO PRAVO IME POSLE 50 GODINA NA SCENI Pokazao dokumenta, godinama krio, a onda ga odala ćerka: Nazvali ga po švaleru iz sela!
Mile Kitić

 Mile Kitić:

Mile Kitić Izvor: Kurir