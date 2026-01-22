Slušaj vest

U domu Seke Aleksić i njenog supruga Veljka Piljikića danas je veliko slavlje. Njihov mlađi sin Jovan danas slavi svoj 6. rođendan, a ponosna mama nije krila emocije koje je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Seka Aleksić objavila je niz fotografija, ali i kratak emotivni video koji je raznežio fanove. Na snimku koji je posebno privukao pažnju vidi se nežan trenutak između majke i sina, dok razmenjuju zagrljaje i poljupce.

"Jel si ti moj princ?" - pitala je Seka sina.

"Jesam, jel si ti moja kraljica? - odgovorio je mali Jovan.

"Jesam, ja ću sve da učinim za mog princa" - rekla je Seka.

"Ja ću sve da učinim za moju kraljicu i za mamu" - rekao je Jovan.

"Ljubavi moja, joj što si me stegao, jel me toliko voliš?" - dodala je pevačica, a ceo razgovor pogledajte ovde.

Seka i Veljko danas slave rođendan sinu Jovanu

- Svom suprugu svakodnevno priređujem sitnice koje on poštuje i voli, svakodnevno želim da se on oseća kao kralj u svom kraljevstvu, a ja kao njegova kraljica. Želim da mu sve pružim i da mu sve bude na dohvat ruke - rekla je ona.

- Najviše volim da ga obradujem kada ostanem sama sa decom. On tada misli da će pojesti nešto što je ostalo od juče ili popiti protein jer „Svetlana nema vremena nešto da mu skuva“. Inače, uvek me zove ili tako ili „ljubavi“, nikada ne kaže Seka. E onda kada dođe, sačekaju ga tri jela na stolu, ja onda uživam dok ga gledam. Poklon svako može da kupi ali u ovim momentima ti zapravo pokazuješ ljubavi i požrtvovanje - zaključila je Seka.

