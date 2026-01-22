Slušaj vest

Pevač Sloba Vasić prošlog leta odlučio je da se ozbiljno posveti zdravlju i fizičkom izgledu, te se podvrgao operaciji smanjenja želuca, a danas sa ponosom može da kaže da se trud i disciplina i te kako isplate.

Naime, on je uspeo da skine čak 50 kilograma, a najnovijom objavom na društvenim mrežama ostavio je sve u potpunom šoku.

Na fotografiji koju je podelio gotovo je neprepoznatljiv.

Sloba Vasić
Sloba Vasić Foto: Printscreen Instagram

- Dragi moji. Čekao sam malo duže na ovaj momenat. Ali i dočekao. - 50 kilograma. Definitivno imam razloga da budem srećan. Osećam se mnogo lepše i zdravije, imam više samopouzdanja u svakom smislu - napisao je Sloba.

Imao 150 kilograma

Pevač Sloba Vasić je umalo ozbiljno narušio zdravlje, a kako i sam priznaje preterano je jeo i naglo se ugojio. Zbog života van kontrole jedino rešenje se samo nametnulo - smanjenje želuca.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - rekao je u svojoj ispovesti Sloba.

Sloba Vasić Foto: Printscreen Facebook, Printscreen, Kurir Televizija

Pevač Sloba Vasić godinama je kuburio sa viškom kilograma, te u jednom trenutku imao 150 kilograma zbog čega je ugradio balon u stomak, ali ga je brzo izvadio. Za njega se ova operacija ispostavila kao pravo rešenje.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"PIO SAM LEKOVE PROTIV DEPRESIJE, POSTAO SAM ZAVISTAN" Pevač krio i od žene da ne može bez njih: Otkrio sve o svojoj borbi: To je proces pakla
111598-220919.02-38-08-19.still002.jpg
StarsSLOBA VASIĆ ZAVRŠIO NA OPERACIONOM STOLU! Evo šta se desilo sa njegovim želucem: Bolele su me kosti, noge od stajanja! Šest dana nisam jeo (VIDEO)
untitled1.jpg
StarsSLOBA VASIĆ IMAO 150 KG, PA UGRADIO BALON U STOMAK: Pevač odustao od operacije želuca, evo kako se bori sa viškom
373894_sloba-vasic-23042021-0007_ls.jpg
StarsSLOBA VASIĆ BESAN ZBOG LOŠIH KOMENTARA NA RAČUN SAŠE POPOVIĆA: Nema većeg zla od toga! Evo šta im je poručio
darko_katarina_restoran_30082023_0190.JPG
Stars"DOBIO SAM ANKSIOZNOST POSLE TAKMIČENJA U ZVEZDAMA GRANDA" Pevač progovorio o traumama: Krišom sam pio lekove, a onda sam pukao i sve ispričao, postoji rešenje
sloba-vasic.jpg

Jelena i Sloba Vasić pokrenuli novi biznis Izvor: Kurir