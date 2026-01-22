Slušaj vest

Duško Tošić je tokom prošle noći ušao u stan na Dedinju u kojem Jelena Karleuša živi sa decom i promenio brave na vratima bez njenog znanja, a ona je onda od organa reda zatražila pomoć.

Tragom informacije da je Duško ipak spustio loptu i odlučio da vrati ključeve kontaktirali smo bivšeg fudbalera.

"Vratio sam ključeve od mog stana isključivo zbog dece. Na ovu temu se više neću oglašavati", rekao nam je Tošić.

Sve se desilo nakon Karleušine izjave

Podsećamo, spekuliše se da je sve krenulo od momenta kada je Duško video Karleušinu izjavu u kojoj tvrdi kako on ne plaća alimentaciju.

On se tada zaputio u sporni stan dok je ona u Dubaiju sa decom, te je promenio brave i ostao u istom čitavu noć.

Danas se drama nastavila nakon saznanja da je izbacio iz kuće četiri Karleušine mačke, za koje je ona bila izuzetno vezana. Ni to mu nije bilo dovoljno, pa je iz osvete, dao otkaz kućnim pomoćnicama koje su godinama vodile računa o pevačicinom domu, poručivši im da više ne dolaze na posao

Ipak, odlučio je da se posle svega smiri, te je ključeve vratio.

