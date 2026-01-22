Slušaj vest

Pevačica Slavica Ćukteraš napravila je skandal ispred jednog plesnog studija u Novom Sadu, saznaje Informer.

Kako navodi očevidac, Slavica je večeras lomila žardinjere koje se nalaze ispred studija, smeštenog pored ulaznih vrata njene zgrade.

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Pretila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vređala - ispričala je vidno iznemirena devojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj verovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Verovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i deca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Ceo komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vređala je i pretila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mestu.

Slavica Ćukteraš Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Reagovala policija

Na pitanje da li će tužiti Slavicu, sagovornica je odgovorila da je zvala policiju.

- Policija je bila. Razgovarali su sa njom. Nadam se da će se sada smiriti - rekla je ona.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Slavicom, ali ona nije odgovarala na pozive i poruke.

kurir / informer

Ne propustiteStarsPROPALI PRIVATNI BIZNISI PEVAČA! Kafane, saloni, restorani, televizije, evo šta su otvarali: Uložili silne pare, pa doživeli fijasko!
shutterstock_208858336 copy.jpg
StarsNEKADA SU BILI NERAZDVOJNI, SPAVALI U ŠTALAMA I LUKS HOTELIMA Evo gde su prve Zvezde Granda - udale se, poženile pa razvele, a neko još čeka svojih pet minuta
Zvezde Granda.jpg
Stars"ŽIKINA IDEJA JE BILA DA GLUMIM DEČKA SLAVICI ĆUKTERAŠ" Bane Mojićević otkrio tajnu, pa se prisetio kako se ljubio sa ovom koleginicom
slavica-zika.jpg
Stars"NAPRAVILI SMO BEZUSPEŠNU MEDIJSKU FORU" Ovaj pevač je glumio dečka Slavici Ćukteraš kako bi sakrio njenu vezu sa Žikom Jakšićem
zika-i-slavica.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

"U PREGOVORIMA SMO ZA ARENU!" Slavica Ćukteraš o jubilarnom koncertu prve postave Zvezde Granda: EVO DA LI ĆE DOĆI DO REALIZACIJE Izvor: Kurir televizija