Pevačica Slavica Ćukteraš napravila je skandal ispred jednog plesnog studija u Novom Sadu, saznaje Informer.

Kako navodi očevidac, Slavica je večeras lomila žardinjere koje se nalaze ispred studija, smeštenog pored ulaznih vrata njene zgrade.

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Pretila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vređala - ispričala je vidno iznemirena devojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj verovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Verovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i deca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Ceo komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vređala je i pretila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mestu.

Reagovala policija

Na pitanje da li će tužiti Slavicu, sagovornica je odgovorila da je zvala policiju.

- Policija je bila. Razgovarali su sa njom. Nadam se da će se sada smiriti - rekla je ona.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Slavicom, ali ona nije odgovarala na pozive i poruke.

kurir / informer

