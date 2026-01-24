Slušaj vest

Veštačka inteligencija ponovo se poigrala maštom javnosti! Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koj prikazuju kako bi prema viđenju AI izgledalo venčanje Kaspera i pevačice Mine Kostić.

Na slikama koje su u potpunosti generisane veštačkom inteligencijom Mina blista u raskošnoj venčanici sa krunom i velom, dok je Kasper u elegantnom crnom odelu.

Atmosfera podseća na glamurozni TV studio, a posebnu pažnju privukao he detalj koji niko nije očekivao, Ognjen Amidžić je „matičar“.

Ai je poznatog voditelja smestio između mladenaca, sa knjigom u rukama kao da upravo izgovara sudbonosno „da“ zbog čega su mnogi na prvi pogled pomislili da je reč o pravom događaju.

Objava je izazvala brojne komentare i reakcije, a fanovi su se složili u jednom ako ništa drugo da veštačka inteligencija ima zanimljivu maštu.

„ Neka je sa srećom, živeli mladenci“, stoji u opisu objave, uz osmeh i dizu humora, jer je jasno da je u pitanju digitalna fantazija, a ne realnost.

Kasper zaprosio Minu kostić

Naime, njih dvoje gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Kasper ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

