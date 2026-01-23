Slušaj vest

Slavica Ćukteraš sada se našla u centru skandala, kada ju je radnica plesnog studija prijavila policiji jer je razbila saksije. Slavica je navela da je jedino u ovoj priči oštećeno cveće. Ipak, ovo nije jedina drama u kojoj je pevačica bila glavni akter.

Slavica Ćukteraš jednom prilikom se posvađala sa Milanom Miloševićem uživo u emisiji, a o njihovom sukobu danima se raspredalo.

Milan je tada komentarisao to što je Slavica Ćukteraš otvorila profil na Tiktoku i snima se, a kada je rekao da je on snimio svoju pesmu iz hira, Slavica je prokomentarisala:

– Nemoj lupetati, majke ti. Iz hira si to uradio… Želiš i ti da budeš pevač.

– Gde mogu da budem poznatiji od ovog? – pitao je Milan.

– Auuuuu. Ajde, ajde… Nećemo se svađati - rekla mu je Slavica.

- Gde ću da budem poznatiji od ovoga? Hajde da merimo rejtinge, kada si poslednji put bila popularna - rekao je Milan.

- Da se merimo po rejtingu? Hajde da nastupamo u nekom gradu ti i ja! Ko će skupiti više ljudi, ti ili ja? Po čemu si ti popularan? Po „Zadruzi“? – ogovorila mu je pevačica.

– Kao voditelj! – dodao je Milan.

- S obzirom da si na Tiktoku zvezda... - dobacio je.

- Na Tiktoku? Da, pa? Što se mešaš u pevačke vode? - rekla je Slavica.

- Ti se mešaš u sve živo! Ti si najmanje pevačica! Sve radiš, sem toga! - kazao je on.

– A po čemu si ti poznata? – pitao je Milan Slavicu.

– Ni po čemu! – odgovorila mu je ona i dodala:

– Nema me jer nisam bila tu, a ti si sebi dao za pravo da me pljuješ u emisiji. Mnogo si se ti utripovao.

- Ma mogu, može mi se - rekao je Milan.

- Mnogo sebi daješ za pravo da spustaš ljude. Jako si bezobrazan - rekla je Slavica

- Ja tebe ne hranim izmetom, koliko je boli što sam rekao da izgleda kao baba od 50 godina, ali stvarno si na tom snimku katastrofa - dodao je Milan.

"Pretila je i razbijala"

Podsetimo, kako se navodi, Slavica Ćukteraš je pretila devojci koja radi kao koreograf u studiju:

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Pretila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vređala - ispričala je vidno iznemirena devojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj verovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Verovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i deca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Ceo komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vređala je i pretila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mestu.

Na pitanje da li će tužiti Slavicu, sagovornica je odgovorila da je zvala policiju.

- Policija je bila. Razgovarali su sa njom. Nadam se da će se sada smiriti - rekla je ona za Informer.