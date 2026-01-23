Slušaj vest

Pobednik "Zadruge" Dejan Dragojević otkrio je da su on i njegova majka Biljana dobili tužbu od njegove bivše devojke Aleksandre Nikolić.

Kako je Dejan objasnio, u pitanju je proces koji je trajao duže vreme i koji je sada priveden kraju. On je u lajvu detaljno govorio o sadržaju tužbe, ali i dokazima koje je tokom postupka dostavljao sudu.

- U prilogu vam dostavljamo tužbu tužitelja Aleksandre Nikolić. Na osnovu prvog lista ja sam dostavljao neke dokaze, slike i snimke, nešto osnovno, mislim da nije bilo potrebe da se dostavlja sve - rekao je Dragojević.

Prema njegovim rečima, Aleksandra Nikolić je tužila njega, njegovu majku Biljanu Dragojević, ali i treće lice, navodeći da su se sporni događaji dešavali tokom njihovih javnih nastupa.

1/23 Vidi galeriju PRVI INTERVJU POBEDNIKA ZADRUGE 5! DEJAN DRAGOJEVIĆ: Odvratan je osećaj stajati pored DALILE! Evo šta će sa PARAMA I DEVOJKOM Foto: Nenad Kostić

- Ona je tužila Dejana Dragojevića, mene, i Biljanu Dragojević, moju majku. Dešavala su se suđenja, ovo je došlo do kraja. Ja sam tada još radio, bila je emisija sa mamom i sa mnom - ispričao je Dejan.

On je naveo da je pred poslednje suočavanje sa Aleksandrom pripremio veliki broj dokaza.

- Poslednji put kad je trebalo da se suočimo, ja sam štampao sve moguće dokaze. Tu je bilo brdo dokaza. Posle sam se našao sa advokaticom i pokazao fleš i sve. Ja joj kažem šta ima tu otprilike, a ona mi kaže da ne možemo sve to - rekao je Dejan.

Dragojević je istakao da su pojedini dokazi osporavali tvrdnje iz tužbe, ali da je deo materijala ocenjen kao preteran.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić u Dubaiju za Novu godinu Foto: Printscreen Instagram

- To su neki dokazi koji osporavaju neke tvrdnje, sve je to zabeleženo na internetu. Moj život je takav kakav je, ne mogu ja da određujem ko će šta uzimati protiv mene. Sve se dešavalo na Pinku, u "Zadruzi", ali mi je advokatica rekla da su ti snimci preterani. Neke snimke su mi obrisali i tako smo rešili - dodao je on.

Dejan je u lajvu pročitao i deo tužbe koji se odnosi na njegovu majku.

- U tužbi piše da je "gostujući u emisiji Biljana Dragojević iznela optužbe na račun Aleksandre Nikolić, nazivajući je određenim nadimkom". Mama i ja smo zajedno svuda - objasnio je Dejan.

"Naknada štete je 400.000 dinara"

- Dešavala su se suđenja, ovo je sad već došlo do kraja - rekao je Dejan u snimku.

- Usvaja se tužbeni zahtev tužilje Aleksandre Nikolić, a tuženi Dejan Dragojević i Biljana Dragojević se obavezuju da tužilji solidarno isplate iznos od 400.000 dinara na ime nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda i ljudskog dostojanstva, iznošenjem neistina i uvreda u emisiji emitovanoj 25.03.2024. godine, sa zakonskom kamatom - pročitao je Dejan.