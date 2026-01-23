Slušaj vest

Lena Stamenković na javnoj sceni pojavila sa svega deset godina, a tada je postala miljenica publike širom zemlje i regiona. Njene interpretacije velikih pop hitova u Pinkovim zvezdama ostavljale su bez daha i publiku i žiri, dok su suze u studiju bile gotovo neizostavne.

Govoreći o svom novom projektu „Neutanazija“, Lena je otkrila da inspiracija dolazi i iz njenog porekla, ali i iz ličnih, gotovo jezivih porodičnih iskustava.

– Vlajna sam. Bilo je nekih zaista strašnih momenata. Recimo, nakon što je moj deda preminuo pronašli smo u porodičnoj kući

papirić na kom je pisalo: „7. septembar – moja smrt“. Kako smo saznali posle, moj deda je spakovao stvari u kofer, zaključao je

kuću i otvorio prozore. Bio je go. To se sve desilo na taj datum koji je bio napisan na tom zamotanom papiriću. Smatram da je

nešto predosetio. Kada nađeš tako nešto što je pomalo jezivo, pogotovo i kada se to ostvari u tako tragičnom trenutku, shvatiš

da je sve nekako povezano. Ima štošta toga u našim krajevima – istakla je Stamenkovićeva u emisiji "Lično sa...", te dodaje da i sama ima izuzetno intenzivan odnos sa snovima.

1/8 Vidi galeriju Lena Stamenković Foto: Shutterstock, Kurir Televizija, Kurir Televizija