Slušaj vest

U centru pažnje domaće javnosti ponovo se našla i jedna od najvećih zvezda na domaćoj sceni Jelena Karleuša. Ovog puta zbog porodične situacije. Priče o stanu na Dedinju, vraćenim ključevima, promenjenim bravama i međusobnim optužbama otvorile su brojna pitanja, ali i dilemu gde prestaju medijska priča i spekulacije, a gde počinje zakon.

O pravnim aspektima ove komplikovane situacije, govorila je za Redakciju advokatica Jovanka Zečević.

Jovanka Zečević Foto: Kurir Televizija

- Taj stan se vodi na decu i to je imovina dece, a njihov zakonski staratelj je Jelena Karleuša. Pitanje je da li u tim situacijama drugi supružnik ima pravo da uđe u tu kuću u odsustvu članova porodice. To za početak podrazumeva i promenu brava. Ukoliko su se sporazumno dogovorili da to njoj pripadne i ukoliko je to zaista tako, u tom slučaju ne bi smeo da ulazi u tu kuću bez prethodne najave, dogovora i dozvole - kaže Zečević i dodaje:

- U ovom slučaju deca su maloletna, pa ih ona zastupa, i naravno nema pravo da menja brave, jer promena brava uvodi u postupak takozvanog smetanja poseda. Ali, naravno, to važi pod uslovom da je tačno da su deca vlasnici kuće, čiji je ona zakonski zastupnik, i da je on ušao i promenio brave. U tom slučaju nema pravo na to i to je svakako jedna zloupotreba, potpuno nepotrebna.

Sporazumni dogovor

Sa druge strane, Duško Tošić i njegov advokat tvrde da je kroz tu parnicu dogovoreno da Jelena sa decom napusti taj objekat, tu kuću, i preseli se u stan na drugoj lokaciji, što oni nisu uradili.

- Pitanje dogovora je uvek nezgodno, jer stranke često misle da su se usmeno dogovorile. Veoma je važno da to bude precizno napisano u presudi, tačno kome šta pripada i ko će biti vlasnik koje nepokretnosti. Jer ono što se usmeno dogovori vrlo često, kada ljubav nestane, prestane da važi. Tako da, ukoliko je zaista tako, da je Jelena Karleuša sa decom u situaciji da odatle treba da se iseli, opet to nije način da se u nekretninu ulazi kada ona nije tu sa decom i da se menjaju brave.

Foto: Marko Karović

Zečević tvrdi da ukoliko su navodi tačni, Jelena Karleuša ima mogućnost tužbe po dva osnova: za smetanje poseda, a i da mu se na teret stavi takozvana privatna krivična tužba zbog samovlašća:

- Pored takozvanog smetanja poseda, postoji mogućnost da se traži vraćanje u prethodno stanje, odnosno da se brave vrate u stanje kakvo je bilo pre promene. Takođe, postoji i potencijalno krivično delo, takozvana privatna krivična tužba zbog samovlašća, u smislu bespravnog ulaska i uzimanja tuđih stvari. To je takozvano samovlašće i u ovakvim slučajevima se nadam da će se sve rešiti bez daljih postupaka, jer su to situacije u kojima deca najviše trpe, naročito u brakorazvodnim parnicama.

Novčana dobit Po osnovu smetanja poseda nema odštete, ali sud može da dosudi sudske troškove od oko 50.000 do 150.000 dinara.

Po osnovu samovlašća može se tražiti naknada štete, koja se u praksi najčešće kreće od oko 50.000 do 300.000 dinara, a u izuzetnim slučajevima može biti i nešto viša ako se dokaže veća šteta.

Suština je da se ovim postupcima prvenstveno štiti pravo i deca, a ne ostvaruje velika novčana dobit.

"Ušao je u sopstveni stan"

Podsetimo, ovim povodom se oglasio se i Nikola Premović, advokat Duška Tošića.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Foto: Ana Paunković, Starsport

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan - piše u saopštenju.

Karleuša tvrdi da Duško ne plaća alimentaciju

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Deca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

Foto: Damir Dervišagić

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karleuša.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs