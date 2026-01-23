Slušaj vest

Dejan Dragojević godinama uživa u ljubavi sa Jovanom sa kojom planira zajedničku budućnost.

Pobednik Zadruge 5 prisetio se bivšeg ljubavnog odnosa i braka sa Dalilom Dragojević koja ga je u rijalitiju javno prevarila.

"Kajem se"

Dragojević je priznao da se pokajao zbog braka sa njom.

- Kajem se zbog braka sa Dalilom. Imao sam potrebu da promenim sliku u medijima i kod ljudi o njoj. Ja sam njoj rekao "Dao sam ti pasoš da budeš legitimna, ja ću ti taj pasoš i uzeti pa ćeš opet biti ku*va kao što su te zvali u Parovima". Na kraju se to i desilo - govorio je Dejan u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani i dodao:

- Poturao sam svoja leđa da bi opravdao nekog i uverio javnost da nije bilo Švajcarske, da nije bilo animir dame, da se ništa nije dešavalo sa Karićem i sa Tomovićem. Ja sam sve to svojim postupcima brisao i pravio sliku koja ne postoji. Meni je najteže bilo u trenutku kad sam ja tu sliku morao da srušim, jer sam to ja utemeljio, zalivao armiranim betonom i onda je to meni bio glavni lom. Tako da se kajem - rekao je Dejan i dodao:

- Kakvi god da su bili Dalila i Car njih dvoje su bili iskreniji nego 90 odsto ljubavi koje su se kreirale u rijalitiju. Mislim da bi se i danas pomirili samo kad bi se našli u istom prostoru.