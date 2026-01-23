Slušaj vest

Reper MC Stojan već neko vreme boravi na Maldivima, gde se odmara i pravi pauzu od posla, a malo ko zna da na planini trenutno gradi tri kuće.

Razvio dobar biznis

Reper je naime, na Kosmaju pored svoje vile, rešio da napravi još nekoliko za izdavanje, te je placeve nedaleko od svoje kupio i krenuo sa projektima.

Komšije su otkrile da je ovo danas na Kosmaju dobar biznis, budući da je ova destinacija popularna i da sve više ljudi planira da placeve i kuće kupi upravo tu.

screenshot-70.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

- Stojan tu često dolazi i boravi, a razvio je lep posao. To su kućice za izdavanje, lepo je i sve je tu nekako uklopio. Tu je nekoliko manjih placeva spojeno, oko tri ili tako nešto, međutim, sve je to sa donje strane. Ne možete ovde sa ulice to da vidite. Ovde je mnogo lepa priroda, raj na zemlji i mnogo poznatih je izgradilo kuće - rekla je jedna od komšinica.

MC Stojan Foto: Printscreen Instagram, Marko Karovic

Ne voli da priča o privatnom životu

Inače, Stojan ne voli previše da otkriva kada je njegov privatni život u pitanju.

Poslednji u nizu skandala bio je raskid sa koleginicom Zoranom Mićanović, o čemu on izbegava da govori, a navodno nisu ostali u kontaktu ni preko mreža posle raskida.

