Slušaj vest

Željko Bebek decenijama važi za čoveka koji ne staje – ni na bini, ni u životu. I dok se publika divi njegovoj energiji i vitalnosti u devetoj deceniji, sada je pažnju javnosti privukla jedna potpuno drugačija tema - njegova jahta “Pahuljica” i neplaćanje dadžbina.

Željko Bebek Foto: Printscreen/Instagram

Naime, pevač svako leto koristi da uživa na Jadranu, a “Pahuljica” je postala njegov zaštitni znak. Međutim, luksuz na moru nosi i ozbiljne obaveze – koje, prema navodima iz dokumentacije, nisu baš uvek bile na vreme izmirene. Svake godine, čim krene sezona, Bebek sa suprugom Ružicom i decom plovi Jadranom, krstari po poznatim destinacijama, a fotografije sa jahte redovno obiđu medije. Ali, kako se ispostavlja, iza tih idiličnih scena kriju se problemi.

Skupa igračka, skupe obaveze

Jahta je luksuz, ali i trošak. I to ne mali. Gorivo, servis, održavanje, marina, registracija, papiri… Upravo zbog tih obaveznih godišnjih davanja, u javnosti se godinama provlače priče kako su neki poznati štedljivi do granice skandala. I dok se takav imidž dugo pripisivao Goranu Bregoviću, sada se u priči pojavilo i Bebekovo ime – i to zbog njegove “Pahuljice”.

Željko Bebek Foto: Printscreen/Inperijal

U zvaničnom dokumentu nadležnih institucija, koji se odnosi na Lučku kapetaniju Split, navodi se da je doneto rešenje koje se tiče brodice sa oznakom: ST 3161, NIB 231156, dužina 10,92 metra, širina 3,80, materijal izrade plastika, pogon dizelski motor – sa upisanim pravom vlasništva u korist Želimira Bebeka. Prema obrazloženju, uvidom u evidenciju uplata utvrđeno je da za određeni period nije plaćena naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od zagađenja, što je, kako piše u dokumentaciji, dovelo do administrativne odluke o brisanju.

Brisanje iz registra

U dokumentaciji se navodi da propisi jasno definišu pravila: vlasnici i korisnici jahti i brodica dužni su da plaćaju pomenutu naknadu dok plove ili borave u vodama Republike Hrvatske. Takođe, postoji i stavka koja kaže da se plovilo briše iz registra ako vlasnik dve godine uzastopno ne plati predviđenu naknadu.

I tu dolazimo do dela koji je mnoge iznenadio: u papiru se navodi period 2019. i 2020. kao godine za koje uplata nije evidentirana na dan donošenja rešenja. Rešenje je doneto 18. decembra 2021. godine i, prema navodima, sprovedeno je odmah. Protiv njega, kako se dalje navodi, nije bila dopuštena žalba, ali je postojao način da se pokrene upravni spor u određenom roku.

1/10 Vidi galeriju Željko Bebek, legendarni pevač Bijelog Dugmeta i uspešan solo izvođač, decenijama je prisutan na muzičkoj sceni Foto: Stefan Rajhl, Printskrin/Instagram, Printscreen/HRT1

A ono što je posebno zanimljoivo jeste tvrdnja da je u tom periodu navodno postojao i javno objavljen spisak brisanih plovila – na kojem se pojavljuje i ime Željka Bebeka uz “Pahuljicu”.

Kako Bebek posle svega i dalje plovio?