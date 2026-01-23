- Duško sve ovo radi iz nemoći jer je svestan da je izgubio ženu kakva je Jelena. Moli se nacija da mu ne zamera jer na sve načine pokušava da joj se vrati. Koliko se šuška, napadač Mančerster Junajteda se raspituje za Jelenu i to mu je udarilo na muški ego. Ne zna kako da joj se približi, pa menja bravu. Duško, nije isto napadač Mančester Junajteda i Severina. Ne zamerite mu. Iz nemoći sve ovo radi - rekao nam je Dobriša.