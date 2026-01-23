Slušaj vest

Duško Tošić je u sredu u popodnevnim časovima "upao" u stan na Dedinju u kojem je od razvoda živela Jelena Karleuša sa ćerkama. On je tom prilikom zamenio brave na vratima, a do skandala je došlo zbog pevačicine izjave da bivši fudbaler ne plaća alimentaciju za decu.

Ovim povodom oglasio se i crnogorski voditelj Božo Dobriša, koji je šokiran Duškovim potezima i u potpunosti podržava pop divu.

- Duško sve ovo radi iz nemoći jer je svestan da je izgubio ženu kakva je Jelena. Moli se nacija da mu ne zamera jer na sve načine pokušava da joj se vrati. Koliko se šuška, napadač Mančerster Junajteda se raspituje za Jelenu i to mu je udarilo na muški ego. Ne zna kako da joj se približi, pa menja bravu. Duško, nije isto napadač Mančester Junajteda i Severina. Ne zamerite mu. Iz nemoći sve ovo radi - rekao nam je Dobriša.

Duško Tošić i Jelena Karleuša u problemu Foto: Damir Dervišagić, Marko Karović, Nemanja Nikolić, Marko Karović

Podsetimo, kako smo prvi i objavili, Duško je četvrtak u popodnevnim satima napustio stan na Dedinju i vratio ključeve.

- Vratio sam ključeve od mog stana isključivo zbog dece. Na ovu temu se više neću oglašavati - rekao nam je Tošić.

