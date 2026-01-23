Slušaj vest

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper nedavno je verio pevačicu Minu Kostić, a sada su u javnost dospeli novi i šokantni detalji o njemu. Naime, u javnost je dospela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.

Isplivala prepiska

Naime, on sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je pre 16 meseci.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.

Foto: Nemanja Nikolić

- Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Boli me k. Nek je najgora, ali za mene...Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper.

Minu verio u emisiji

Mina Kostić je bila 6 meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo. Mane je uživo u emisiji "Amidži šou" sada pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno "da". Pevačica je bila u šoku, pa se i prekrstila.

Nikada se nismo posvađali, ni telefonom ni sada kada je došao. Ne da se lepo slažemo... Nama je tako zabavno - počela je priču Mina, a nadovezao se Kasper:

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv

- Sada smo se prvi put uživo videli, prethodno preko video poziva. Od maja smo u tom neposrednom kontaktu, stalnom kontaktu. Živimo jedan život putem video poziva. Ne postoji tema, nešto o čemu nismo pričali. Ona je videla sve moje faze, ja sve njene. Udarili smo dobre temelje pre susreta - rekao je on.

Na pitanje voditelja da li je odmah, tokom prvog susreta, pao poljubac, Mina je rekla:

- Ja sam odmah skočila njemu u zagrljaj, poljubila ga, naravno. Rekao mi je Bog da je to čovek mog života - priznala je ona.

Kurir/Telegraf