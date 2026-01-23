KASPER PRE MINE HTEO DA ŽENI NATAŠU BEKVALAC! Ćuruvija pokušavao svim silama da dođe do pevačice "To je žena koju volim oduvek"
Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper nedavno je verio pevačicu Minu Kostić, a sada su u javnost dospeli novi i šokantni detalji o njemu. Naime, u javnost je dospela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.
Isplivala prepiska
Naime, on sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je pre 16 meseci.
- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.
- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.
- Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Boli me k. Nek je najgora, ali za mene...Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper.
Minu verio u emisiji
Mina Kostić je bila 6 meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo. Mane je uživo u emisiji "Amidži šou" sada pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno "da". Pevačica je bila u šoku, pa se i prekrstila.
Nikada se nismo posvađali, ni telefonom ni sada kada je došao. Ne da se lepo slažemo... Nama je tako zabavno - počela je priču Mina, a nadovezao se Kasper:
- Sada smo se prvi put uživo videli, prethodno preko video poziva. Od maja smo u tom neposrednom kontaktu, stalnom kontaktu. Živimo jedan život putem video poziva. Ne postoji tema, nešto o čemu nismo pričali. Ona je videla sve moje faze, ja sve njene. Udarili smo dobre temelje pre susreta - rekao je on.
Na pitanje voditelja da li je odmah, tokom prvog susreta, pao poljubac, Mina je rekla:
- Ja sam odmah skočila njemu u zagrljaj, poljubila ga, naravno. Rekao mi je Bog da je to čovek mog života - priznala je ona.
Kurir/Telegraf