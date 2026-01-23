Slušaj vest

Mladi pobednik "Zvezda Granda" Anid Čušić godinama puni klubove širom regiona, a sada je odlučio i da se oproba u nečemu potpuno novom i nepoznatom. Postao je voditelj.

Kako mu je muzika bliska, iza sebe ima završenu osnovnu i srednju muzičku školu, logičan sled je da kao voditelj stane ispred emisije u kojoj se uživo peva. Ipak, kako i sam shvata, zadatak mu nije bio lak.

- Iskren ću biti i reći da je ovo bila ideja mog menadžera i Andrije Beloice glavnog organizatora projekta Uživoteka. Dugo smo radili na ovom projektu, za mene je ovo naravno nešto sasvim novo, uloga voditelja nije nimalo lagan zadatak, ali sve u svemu prva emisija je prosla uspešno i nadam se da će svaka iduća biti još bolja – kaže Anid i otkriva koliko izazovno je bilo da pred kamere ovog puta stane kao voditelj, po prvi put:

- Auh, proslo je spontano. Od same najave emisije pa sve do kraja. Bilo je i smeha, i usmeravanja i ukazivanja na greške, ali ipak smo to pustili trenutku i ispalo je i bolje nego što smo planirali.

Mladog pevača često možemo čuti kako uveseljava brojne poznate ličnosti koje su mu, kako kaže, bezrezervna podrška. Samim tim nas je zanimalo i koga jedva čeka da ugosti u svojoj emisiji?

- Hmm, iskreno, velika mi je želja da u emisiju ugostim Nedeljka Bajića Baju. To je čovek i pevač kojeg izuzetno cenim, volim i poštujem. Naravno, među njima je i Saša Kovačević čije balade jako volim.

Foto: Damir Dervišagić

Iako je u voditeljskoj branši nov – planovi su mu veliki.

- Iskreno, volio bih da ova emisija dođe do srca naše publike.. Pružamo iskremu emociju, pevamo live, sve je onako kako se otpeva na prvu. Već nakon prve emisije video sam dosta pozitivnih komentara, čak bih voleo da ovaj fazon kroz par meseci napravimo u MTS Dvorani uz naziv UŽIVOTEKA ACOUSTIC By Anid Ćušić sa gostima emisije . E onda bih rekao, uspeo sam.

Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, "Zvezda Granda" Anid Čušić se oženio i sa svojom izabranicom Eminom napravio gala svadbu sa brojnim članovima porodice, prijateljima i kolegama. U maju prošle godine dobili su dete.

Bio je miljenik devojčica koje su pratile "Zvezde Granda", o čemu govori velika popularnost ovog mladića iz Mostara na društvenim mrežama.