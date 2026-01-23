Plava dvorana Sava Centra, kao jedna od najprestižnijih koncertnih scena u regionu, ugostiće 20. i 21. februara jednu od najvećih regionalnih umetnica Ninu Badrić.

Ovi koncerti predstavljaju Ninu Badrić u njenom muzički najraskošnijem svetlu: kroz akustične aranžmane koji u prvi plan stavljaju glas koji pokreće emocije, orkestralnu punoću i posebnu bliskost sa publikom. Uz gudače i Ante Gelo Acoustic Orchestra, publiku očekuju večeri ispunjene toplinom i ljubavlju.

“Mi muzičari živimo od aplauza i razmene ljubavi s publikom - to je vazduh koji dišem. Beogradska publika to zna da pruži u izobilju”, izjavila je Nina.

Plava dvorana Sava Centra, prepoznatljiva po vrhunskoj akustici i atmosferi koja spaja intimnost i veličinu, idealan je prostor za ovakav muzički doživljaj. U tom ambijentu, Ninine pesme dobijaju novu dimenziju, a svaki koncert prerasta u emotivni susret umetnice i publike.

Veliko interesovanje potvrđuje i činjenica da je koncert 20. februara skoro rasprodat, dok su ulaznice za koncert 21. februara još u prodaji.

Ulaznice za drugi koncert dostupne su putem sledećih linkova: Tickets | Nina Badrić i eFinity tickets, kao i na svim eFinity i Ticket Vision blagajnama.

Dve februarske večeri u Plavoj dvorani Sava Centra donose muziku koja se sluša srcem i umetnicu koja decenijama gradi posebnu vezu sa svojom publikom. Ne propustite da uživo čujete hitove “Čarobno jutro”, “Dani i godine”, “Dodiri od stakla”, “Rekao si”, “Moja ljubav” i mnoge druge.