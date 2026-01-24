Slušaj vest

Olivera i Nebojša Gudelj, roditelji srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja, i ove godine nastavljaju da neguju i promovišu srpsku tradiciju i duhovne vrednosti u dijaspori. Kao dugogodišnji aktivni članovi srpske zajednice u Španiji, oni se uveliko pripremaju za jedan od najznačajnijih hrišćanskih i kulturnih događaja humanitarni Svetosavski bal, koji će biti održan 8. februara u Andaluziji.

Znaju za red

1/5 Vidi galeriju Nemanja i Oliver Gudelj poštuju tradiciju Foto: Privatna arhiva

Pripreme u toku

U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine u Andaluziji, Svetosavski bal ima za cilj očuvanje i opstanak srpskih parohija na Iberijskom poluostrvu, ali i jačanje zajedništva među Srbima koji žive daleko od matice. Ovaj svečani događaj već godinama okuplja pripadnike srpske dijaspore, kao i brojne prijatelje srpskog naroda, a iz godine u godinu dobija sve veći značaj i posećenost.

Kako ističu organizatori, osnovna ideja Svetosavskog bala jeste umrežavanje Srba u rasejanju i matici, kao i širenje Svetosavske ljubavi, vere i sloge vrednosti koje vekovima predstavljaju temelj srpskog identiteta.

Sve organizovali

Povodom predstojeće manifestacije, Nebojša Gudelj uputio je i zvaničan poziv, koji nam je prosleđen u celosti:

„U ime porodice, odnosno familije Gudelj, i naše Parohije, imamo čast i zadovoljstvo da Vas srdačno pozovemo da prisustvujete Svetosavskom balu, koji će se održati 8. februara 2026. godine. Ovim putem pozivamo sve ljude iz naše matice, dijaspore, kao i sve dobronamerne ljude u Andaluziji, da nam se pridruže i budu naši gosti. Vaše prisustvo biće prilika da se lično upoznate sa sadržajem naših manifestacija, kao i sa duhom zajedništva, vere i međusobnog poštovanja koje naša Parohija sa ponosom neguje. Radujemo se susretu, druženju i zajedničkom obeležavanju Svetosavskog praznika u duhu tradicije, jedinstva i radosti.“

Drže do tradicije

1/5 Vidi galeriju Porodica Gudelj uvek na okupu Foto: Instagram, Printscreen Instagram, EPA/Raul Caro, Nemanja Nikolić, Printscreen, Ana Paunković, Damoir Dervišagić

Svetosavski bal, osim humanitarnog karaktera, ima i snažnu kulturnu dimenziju. Tokom večeri gosti će imati priliku da uživaju u bogatom umetničkom programu, tradicionalnoj muzici, folkloru, kao i u specijalitetima srpske kuhinje. Poseban akcenat biće stavljen na očuvanje srpskog jezika, običaja i vere među mlađim generacijama koje odrastaju van granica Srbije.

Olivera i Nebojša Gudelj već godinama aktivno učestvuju u radu parohije i organizaciji ovakvih manifestacija, a njihov angažman prepoznat je kako među Srbima u dijaspori, tako i u domovini. Prethodnih godina sinovi Nemanja sa suuprugom Anastasijom, kao i Dragiša i ćerka Vanja uživali su u ovom događaju. Svetosavski bal u Andaluziji postao je simbol okupljanja, solidarnosti i trajne veze sa korenima, a očekuje se da i ove godine okupi veliki broj zvanica iz Španije, regiona i šire Evrope.